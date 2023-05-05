Как украинские военные сбили над Киевом свой же беспилотник. Видео
Появились кадры, как украинские военные сбили над Киевом собственный беспилотник Bayraktar
Украинские военные 4 мая сбили над Киевом собственный беспилотник Bayraktar TB2. Он потерял управление, сообщили в ВВС Украины. Этот дрон потерял управление и «было принято решение о применении расчетов мобильных огневых групп», сообщили военные.
Видео с беспилотник появилось 4 мая. В городе была объявлена воздушная тревога. На кадрах было видно, как БПЛА летит над центром города, а по нему ведут огонь из стрелкового оружия. Вскоре дрон сбили ракетой над Майданом Незалежности.