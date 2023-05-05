Как украинские военные сбили над Киевом свой же беспилотник. Видео

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 5 мая
EUR ЦБ: 87 (-0,58) Инвестиции, 04 мая, 16:59 Курс доллара на 5 мая
USD ЦБ: 78,61 (-0,69) Инвестиции, 04 мая, 16:59
Глава МИД Франции допустила возобновление звонков Макрона Путину Политика, 00:44
МИД заявил об отношениях России и США на грани вооруженного конфликта Политика, 00:43
Кадры драки между украинскими и российскими депутатами в Анкаре. Видео Политика, 00:33
«Коммерсантъ» узнал о деле против профессора РАО за растраты на саму себя Общество, 00:25
Как украинские военные сбили над Киевом свой же беспилотник. Видео Политика, 00:21
Подросток пострадал при падении лифта с 11-го этажа в Москве Общество, 00:16
Объем переводов из России в Казахстан вырос почти в три раза Финансы, 00:00
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Как американцы довели «Челси» до провала за год после ухода Абрамовича Спорт, 00:00
Власти Грузии на месяц закроют «Верхний Ларс» для легковых машин Политика, 04 мая, 23:56
Рогов заявил о критическом уровне воды в Каховском водохранилище Политика, 04 мая, 23:51
«Наполи» впервые со времен Марадоны стал чемпионом Италии Спорт, 04 мая, 23:41
Продавцам локализованных ОФЗ придется заплатить в бюджет 20% со сделки Финансы, 04 мая, 23:35
Без машины куда угодно: квартиры рядом с метро РБК и ПИК, 04 мая, 23:30
Российского делегата госпитализировали после драки с украинцем в Анкаре Политика, 04 мая, 23:26
Военная операция на Украине ,  
0 

Как украинские военные сбили над Киевом свой же беспилотник. Видео

Появились кадры, как украинские военные сбили над Киевом собственный беспилотник Bayraktar

Украинские военные 4 мая сбили над Киевом собственный беспилотник Bayraktar TB2. Он потерял управление, сообщили в ВВС Украины. Этот дрон потерял управление и «было принято решение о применении расчетов мобильных огневых групп», сообщили военные.

Видео с беспилотник появилось 4 мая. В городе была объявлена воздушная тревога. На кадрах было видно, как БПЛА летит над центром города, а по нему ведут огонь из стрелкового оружия. Вскоре дрон сбили ракетой над Майданом Незалежности.

Как украинские военные сбили над Киевом свой же беспилотник. Видео
Video

Теги
беспилотники Украина Киев Bayraktar
Материалы по теме
ВВС Украины признали, что сбили свой же дрон над Киевом
Политика
Еще два региона России запретили беспилотники
Политика
Кадыров пообещал «хирургическое возмездие» после атаки дронов на Кремль
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter