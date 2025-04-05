Reuters узнал о взрывчатке в посылках с секс-игрушками на складах Европы

К пожарам на складах в Британии, Германии и Польши, в которых Варшава обвинила Россию, привел подрыв посылок с зажигательными устройствами, пишет Reuters. Кремль отверг обвинения, назвав их «проявлением слепой русофобии»

Фото: Dominika Zarzycka / NurPhoto / Reuters

Пожары на складах курьерских служб в Великобритании, Германии и Польше летом 2024 года произошли из-за взорвавшихся посылок с косметикой и секс-игрушками, сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с деталями расследования, которое проводит Варшава.

Польская прокуратура ранее заявила, что за организацией взрывов стоят российские спецслужбы, российское посольство в Варшаве назвало обвинения необоснованными. О причастности России говорили также представители служб безопасности других стран Европы. Кремль это опроверг. «Мы ничего об этом не знаем. Мы не исключаем, что это просто очередные фейковые новости или проявление слепой русофобии», — заявил Reuters пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Как сообщил собеседник агентства, в посылки были упакованы подушки, начиненные самодельными зажигательными устройствами, которые изготовили из смеси химикатов. Химикаты поджигались с помощью детонаторов, переделанных «из дешевых китайских электронных гаджетов». Эффект усиливался за счет легковоспламеняющихся веществ, в том числе нитрометана, которые были замаскированы под косметику.

В октябре 2024 года польская прокуратура сообщила об аресте четырех человек, которых обвинили в отправке посылок с «замаскированными взрывчатыми веществами» через международные курьерские службы. Конечной целью должны были стать США и Канада. По данным источника Reuters, один из задержанных — украинец Владислав Деркавец, который жил на юге Польши, он действовал по указанию «куратора ГРУ», чьи указания получал в Telegram.

18 июля прошлого года Деркавец выехал из своего дома в Катовице в литовский Каунас, где забрал несколько предметов из багажника припаркованной машины. В Вильнюсе мужчина упаковал вещи в четыре посылки, в каждой была подушка, несколько тюбиков с поддельной косметикой и секс-игрушки. Перед тем как запечатать их, Деркавец активировал детонаторы с таймером, на которых можно было установить время от нескольких секунд до месяцев вперед. 19 июля он передал посылки другому человеку в парке в Вильнюсе, в тот же день их отправили из литовской столицы.

Власти Польши также подозревают россиянина Александра Безрукавого из Ростова-на-Дону, пишет агентство. По версии следствия, его задачей была подготовка к атаке на грузовые самолеты, выполняющие рейсы в Северную Америку, для этого он должен был отправить посылки с кроссовками и одеждой из Варшавы в Вашингтон и Оттаву. В феврале мужчину экстрадировали из Боснии в Польшу, он отрицает все обвинения, в том числе в работе на иностранную разведку.

Российская сторона прежде не раз отвергала обвинения стран Запада в ведении гибридной войны против них путем диверсий, повреждения подводных кабелей и т. д. «Россия заинтересована в том, чтобы наконец-то в Европе все опомнились и перестали считать Россию виновницей всех бед и обратились бы к первоисточникам проблем, которые душат Европу», — говорил Песков.

РБК обратился за комментарием в МИД России.