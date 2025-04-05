 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Журналист рассказал о любви Макрона к одеколону от Dior и нелепым очкам

Президент предпочитает аромат Eau Sauvage от Dior и пользуется им «в любое время дня», при этом душится так сильно, что сотрудники Елисейского дворца шутят: «Пахнет президентом», пишет Оливье Бомон в книге о закулисье дворца

Президент Франции Эмманюэль Макрон предпочитает аромат Eau Sauvage от Dior и пользуется им «в любое время дня», рассказывает в своей книге о закулисье Елисейского дворца французский журналист Оливье Бомон. Выдержки приводит Le Parisien.

Флакон с туалетной водой от Dior Макрон держит всегда под рукой, в том числе в одном из ящиков своего рабочего стола. При этом он душится так сильно, что сотрудники Елисейского дворца чувствуют его запах еще до того, как он входит в комнату. Они шутят: «Пахнет президентом».

Бомон сравнивает пристрастие французского лидера к парфюмерии с тем, как Людовик XIV сделал ароматы «атрибутом своей власти».

«Это посылает довольно сильный сигнал. Достаточно находиться в парадном вестибюле, чтобы понять, проходил он [Макрон] недавно или нет», — рассказывает бывший пресс-секретарь президента Франции Бруно Роже-Пети.

Жена Макрона Брижит иногда прыскает себя духами мужа, «чтобы чувствовать, что ее мужчина где-то неподалеку».

Telegraph сообщила о готовности Макрона быть посредником в диалоге о мире
Политика

Президент Франции также держит при себе футляр с солнцезащитными очками, «одни уродливее других», говорится в книге. Ему не нравится, если кто-то рядом с ним жмурится от солнца. Поэтому когда Макрон сидит на террасе, посетители должны приносить с собой очки, иначе им будут предложены те, что находятся в футляре. В нем около
20 подержанных очков разной формы, «не очень модные, некоторые с кривыми дужками, другие с красной оправой, даже немного нелепые», описывается в ней. Из них гости и должны выбрать, чтобы им «разрешили остаться».
«Одолжив однажды одну из этих пар, вы больше не захотите забыть свою», — говорит бывший министр.

Бомон также описывает, как французский лидер готовил обращение с осуждением штурма Капитолия сторонниками Дональда Трампа в январе 2021 года. В тот вечер Макрон ужинал с Франсуа Байру (нынешний премьер-министр Франции) и попросил его не беспокоить. Однако ему все же передали газету с пометкой «очень срочно». Ужин был закончен, помощники написали речь, которую осталось записать. Для этого нужно было найти американский флаг. «Все начали искать. Обычно флаги хранятся в протокольном шкафу в подвале дворца, но никто не знал, где ключ...», — рассказывается в книге. Речь пришлось записать на листах формата А3 достаточно большим шрифтом, чтобы ее мог прочитать Макрон. Видео в итоге было опубликовано в социальных сетях Елисейского дворца в три часа ночи.

Президент Франции тогда выступил с видеообращением «Мы верим в демократию». «Когда в одной из старейших демократий мира сторонники уходящего президента оспаривают, с оружием в руках, легитимные результаты выборов, этим подрывается всеобщий принцип (демократии): один человек — один голос», — заявил тогда он, подчеркнув, что Франция «со всей силой, воодушевлением и решимостью» стоит на стороне американского народа».

Читайте РБК в Telegram.

Назвали регионы, где бизнес банкротится чаще всего

Спецпредставитель президента Дмитриев прокомментировал переговоры с США.

Команда Трампа посоветовала ему не звонить Путину

Минцифры рассмотрит отсрочку по налогу на прибыль для IT-экспортеров

Сколько россиян берут в долг у «черных кредиторов». Инфографика

Трамп показал, как выглядит золотая карта за вложения в экономику США

Китай объявил об ответных пошлинах на импорт из США

ВТБ раскрыл схему мошенников, убеждающих не сообщать код от СМС

Суд оправдал режиссера, которому вменяли растление из-за читки пьесы

Пошлины Трампа против всего мира не затронули Россию. Чем она торгует с США

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Елена Чернышова
Эмманюэль Макрон книга Dior
Эмманюэль Макрон фото
Эмманюэль Макрон
политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
Материалы по теме
Макрон призвал французские компании приостановить инвестиции в США
Экономика
Макрон анонсировал отправку «сил сдерживания» на Украину
Политика
Макрон объявил о подготовке «миссии сил сдерживания» для Украины
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 5 апреля
EUR ЦБ: 92,99 (-0,18) Инвестиции, 04 апр, 17:34 Курс доллара на 5 апреля
USD ЦБ: 84,28 (-0,11) Инвестиции, 04 апр, 17:34
Над Воронежской областью уничтожили не менее десяти дроновПолитика, 07:06
Бессент напомнил об актерском прошлом ЗеленскогоПолитика, 06:23
Журналист рассказал о любви Макрона к одеколону от Dior и нелепым очкамПолитика, 06:07
В США отец и сын умерли на рыбалке после уловаОбщество, 05:24
Экскаваторы зачистили Апраксин двор в ПетербургеОбщество, 05:20
В Шотландии задержали пять человек по делу о порче поля для гольфа ТрампаОбщество, 05:17
Дроны атаковали промышленное предприятие в ЧапаевскеПолитика, 04:44
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Овечкин повторил снайперский рекорд ГретцкиСпорт, 04:19
Беспилотник атаковал одно из предприятий в МордовииПолитика, 03:57
Дмитриев сообщил, что покинул СШАПолитика, 03:54
В Москве мужчина получил ранение после перестрелки с полициейОбщество, 03:39
Экс-мужа Кэти Перри обвинили в изнасилованииОбщество, 03:38
Тело Паши Техника доставят в МосквуОбщество, 02:52
Шесть рейсов вновь ушли на запасные аэродромы из-за тумана в СочиОбщество, 02:49