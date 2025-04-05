Журналист рассказал о любви Макрона к одеколону от Dior и нелепым очкам

Президент предпочитает аромат Eau Sauvage от Dior и пользуется им «в любое время дня», при этом душится так сильно, что сотрудники Елисейского дворца шутят: «Пахнет президентом», пишет Оливье Бомон в книге о закулисье дворца

Президент Франции Эмманюэль Макрон предпочитает аромат Eau Sauvage от Dior и пользуется им «в любое время дня», рассказывает в своей книге о закулисье Елисейского дворца французский журналист Оливье Бомон. Выдержки приводит Le Parisien.

Флакон с туалетной водой от Dior Макрон держит всегда под рукой, в том числе в одном из ящиков своего рабочего стола. При этом он душится так сильно, что сотрудники Елисейского дворца чувствуют его запах еще до того, как он входит в комнату. Они шутят: «Пахнет президентом».

Бомон сравнивает пристрастие французского лидера к парфюмерии с тем, как Людовик XIV сделал ароматы «атрибутом своей власти».

«Это посылает довольно сильный сигнал. Достаточно находиться в парадном вестибюле, чтобы понять, проходил он [Макрон] недавно или нет», — рассказывает бывший пресс-секретарь президента Франции Бруно Роже-Пети.

Жена Макрона Брижит иногда прыскает себя духами мужа, «чтобы чувствовать, что ее мужчина где-то неподалеку».

Президент Франции также держит при себе футляр с солнцезащитными очками, «одни уродливее других», говорится в книге. Ему не нравится, если кто-то рядом с ним жмурится от солнца. Поэтому когда Макрон сидит на террасе, посетители должны приносить с собой очки, иначе им будут предложены те, что находятся в футляре. В нем около

20 подержанных очков разной формы, «не очень модные, некоторые с кривыми дужками, другие с красной оправой, даже немного нелепые», описывается в ней. Из них гости и должны выбрать, чтобы им «разрешили остаться».

«Одолжив однажды одну из этих пар, вы больше не захотите забыть свою», — говорит бывший министр.

Бомон также описывает, как французский лидер готовил обращение с осуждением штурма Капитолия сторонниками Дональда Трампа в январе 2021 года. В тот вечер Макрон ужинал с Франсуа Байру (нынешний премьер-министр Франции) и попросил его не беспокоить. Однако ему все же передали газету с пометкой «очень срочно». Ужин был закончен, помощники написали речь, которую осталось записать. Для этого нужно было найти американский флаг. «Все начали искать. Обычно флаги хранятся в протокольном шкафу в подвале дворца, но никто не знал, где ключ...», — рассказывается в книге. Речь пришлось записать на листах формата А3 достаточно большим шрифтом, чтобы ее мог прочитать Макрон. Видео в итоге было опубликовано в социальных сетях Елисейского дворца в три часа ночи.

Президент Франции тогда выступил с видеообращением «Мы верим в демократию». «Когда в одной из старейших демократий мира сторонники уходящего президента оспаривают, с оружием в руках, легитимные результаты выборов, этим подрывается всеобщий принцип (демократии): один человек — один голос», — заявил тогда он, подчеркнув, что Франция «со всей силой, воодушевлением и решимостью» стоит на стороне американского народа».