Бастрыкин поручил передать дело о покушении на Чибиса в центральный аппарат СК

Бастрыкин передал в Москву дело о покушении на мурманского губернатора

Бастрыкин поручил направить в Мурманскую область следователей, криминалистов и экспертов. Чибис восстанавливается после операции, врио губернатора стала его заместительница Надежда Аксенова

Фото: СК России

Дальнейшим расследованием дела о покушении на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса будет заниматься Главное следственное управление Следственного комитета, такое поручение дал глава ведомства Александр Бастрыкин.

Бастрыкин заслушал доклад главы управления СК по региону Андрея Ефремова и направил в область следователей, криминалистов и экспертов центрального аппарата.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 105 УК, максимальный срок составляет 20 лет лишения свободы, сообщили ранее в прокуратуре.

На Чибиса напали 4 апреля, после того как губернатор провел встречу с жителями Апатитов в ДК «Строитель». Вооруженный мужчина ударил чиновника ножом в живот. В этот момент рядом с Чибисом находилась охрана. Главу региона прооперировали, сейчас он в палате интенсивной терапии. Исполняющей обязанности губернатора назначили заместительницу Чибиса Надежду Аксенову.

Напавшего на губернатора задержал офицер ОМОН, по словам депутата Госдумы Александра Хинштейна, сотруднику Росгвардии пришлось применить оружие, мужчина был ранен в ногу. Это 42-летний местный житель Александр Быданов. Как сообщили в СК, в ходе допроса подозреваемый признался, что не знаком с Чибисом, но испытывал к нему личную неприязнь.