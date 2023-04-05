Президент Литвы назвал решение о вступлении в Компартию глупым

Будущий президент хотел посвятить себя науке, а Компартия сулила «исключительные возможности», поэтому Науседа «соблазнился», рассказал глава республики

Гитанас Науседа (Фото: Justin Tallis / Getty Images)

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что вступление в Компартию было ошибкой. Об этом он сказал в эфире телеканала TV3.

По его словам, он хорошо учился и хотел посвятить себя науке. Компартия сулила «исключительные возможности», и Науседа «соблазнился». Однако когда он пришел домой и рассказал об этом матери, она не одобрила решение сына, назвав его «глупым».

«Мы с ней поспорили, в итоге я оказался не только достаточно глупым, но и упрямым. Я говорю: мама, я начинаю свою самостоятельную жизнь и решение за мной, пожалуйста, уважай его. Мы бесконечно любили друг друга, но в этом остались при своих мнениях», — рассказал глава республики, добавив, что это было «глупо, наивно».

По его словам, он участвовал в митингах Саюдиса — движения за независимость — с 1988 года. Науседа также заверил, что в Компартии «ничего не делал».

«Являются ли моя внешняя политика, отношение к России, мои высказывания в отношении России двусмысленными? Я занимаю неясную позицию по вопросу Украины? Вся моя последующая профессиональная и политическая деятельность не имеет ничего общего с тем, что я делал в 1987 году», — подчеркнул президент.

О том, что Науседа был членом Компартии Литвы, но не указал это, когда участвовал в президентских выборах, сообщил журналист-расследователь Довидас Панцеровас, который работает на Laisvės TV. По словам журналиста, в мае 1988 года будущий президент попросил принять его в партию, а в июне ему выдали партийный билет. Пресс-служба главы государства в свою очередь обратила внимание, что «в анкете кандидата в президенты вопрос о партийной принадлежности находится в той части, заполнять которую необязательно».

Деятельность Компартии Литвы запрещена на территории республики с 1992 года.