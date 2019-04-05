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BRENT $75 (+8,48%) прогноз Lloyds к 30.09.19
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Курс доллара на 5 апреля
USD ЦБ: 65,33 (+0,16) Quote, 04 апр, 12:36
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Выборы на Украине ,  
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Порошенко потребовал от Зеленского «быть мужиком» и прийти на дебаты
Петр Порошенко записал очередное обращение к Владимиру Зеленскому, в котором предложил ему провести дебаты без всяких условий
Фото: Стрингер / РИА Новости

В своем Facebook действующий президент Украины предложил Зеленскому не бояться дебатов. По словам Порошенко, за свою жизнь он не раз участвовал в дебатах и смотрел конкурентам в глаза. «Таким должен быть президент и верховный главнокомандующий», - объяснил он.

«Не ищите причин для отказа от дебатов и не ставьте условий. Никем не прикрывайтесь – это некрасиво. Будьте мужиком, приходите на дебаты. Стадион так стадион», - добавил Порошенко.

Инициатива о проведении дебатов прозвучала от Зеленского 3 апреля. В качестве одного из условий дебатов кандидат в президенты назвал сдачу анализов перед дискуссией. Петр Порошенко принял вызов Зеленского, предложив сдать анализы утром 5 апреля в медпункте «Олимпийского».

Не исключено участие в дебатах и Юлии Тимошенко, которая в первом туре президентских выборов заняла третье место. Ей Зеленский предложил роль арбитра. Представитель Тимошенко на это заявил, что у бывшего премьер-министра есть время подумать, соглашаться на участие в дебатах или нет.

Перед первым туром выборов Порошенко, Зеленский и Тимошенко должны были участвовать в дебатах на одном из телеканалов. Однако встреча сорвалась, потому что президент и актер на разговор не пришли.

Второй тур президентских выборов на Украине намечен на 21 апреля. В первом туре Зеленский набрал 30,24% голосов, Порошенко – 15,95%.
Автор: Артем Филипенок
Теги: Петр Порошенко, Владимир Зеленский
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