Эксперты предрекли долгий выход из российско-британского кризиса

Полноценный политический диалог между Россией и Великобританией еще долго будет невозможен, однако преодолеть нарастающее недоверие и отчуждение могут точечные контакты по вопросам безопасности, полагают эксперты двух стран

Борис Джонсон (Фото: Stefan Rousseau / PA Images / ТАСС)

Кризис в российско-британских отношениях из-за так называемого дела Скрипаля будет исчерпан не скоро, но уже сейчас Москва и Лондон, не дожидаясь конца кризиса, должны постепенно налаживать диалог в отдельных сферах. Жизненно важным является сотрудничество в вопросах безопасности. Об этом заявила группа экспертов из Российского совета по международным делам (РСМД) и британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI), которые в четверг, 5 апреля, представили в Москве совместный доклад о возможностях сотрудничества двух стран в сфере безопасности.

Теория малых дел

Полной нормализации отношений между Москвой и Лондоном в обозримой перспективе достичь невозможно, констатируют аналитики. «Долгие годы скандал за скандалом набирался некий кумулятивный эффект, который разрушает доверие и отношения в целом. Но было бы отнюдь не умно долго сохранять такое положение дел», — заявил на презентации заместитель гендиректора RUSI и соавтор доклада Малкольм Чалмерс. «Делу Скрипаля» предшествовали санкции, к которым Великобритания присоединилась после вхождения Крыма в Россию, но сотрудничество двух стран было практически заморожено еще раньше, после отравления бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко в Лондоне в 2006 году и шпионского скандала того же года.

Очередное обострение кризиса началось месяц назад, после покушения на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в английском Солсбери. Лондон называет Москву виновной за применение химического оружия, Россия все обвинения отрицает, призывая дождаться итогов расследования.

По мнению российских и британских экспертов, говорить сейчас о долгосрочном сотрудничестве трудно по политическим соображениям. Как отметил Чалмерс, идеалом было бы хотя бы возвращение к диалогу на уровне 2013 года, до начала украинского кризиса. Ведь вызовы мировой и европейской безопасности растут, что вынуждает Россию и Британию как ядерных держав и постоянных членов Совета Безопасности ООН к сотрудничеству.

«Сейчас у нас сжались каналы коммуникации, оборвались связи между военными, отсутствует стратегический диалог. Это приводит к резкому росту вероятности ошибок с большими негативными последствиями», — предупредил гендиректор РСМД, соавтор документа Андрей Кортунов.

По мнению авторов, Москве и Лондону необходимо даже в условиях жесткого кризиса шаг за шагом продолжать и углублять диалог.

Над докладом о будущем отношений двух стран эксперты РСМД и RUSI работали с апреля по декабрь 2017 года, до скандала вокруг покушения на Скрипалей. Как сказал Кортунов, несмотря на произошедшие в последние месяцы события, «базовые проблемы и базовые возможности для развития отношений сохраняются».

Три кита безопасности

В конце декабря Москву с официальным визитом посетил британский министр иностранных дел Борис Джонсон, который рассказал, что Москва и Лондон активно развивают межправительственное сотрудничество в сфере безопасности: от борьбы с терроризмом до обеспечения безопасности на ЧМ-2018 в России. Уже в марте премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ответ на атаку в Солсбери объявила о заморозке диалога с Москвой на высоком уровне. Каких сфер это коснулось, она не уточнила.

Однако, по мнению экспертов, сохранение отношений необходимо в военной сфере, кибербезопасности и сфере контроля над ядерным оружием.

Британо-российское военное сотрудничество прервалось с началом украинского кризиса в 2014 году. Авторы доклада признают, что в текущем состоянии отсутствие контактов чревато взаимной непрозрачностью и непониманием, что создает почву для возникновения военных инцидентов. На данном этапе развитие военного диалога между Москвой и Лондоном может заключаться как раз в преодолении подобных рисков. Кортунов напомнил, что год назад Москва и Лондон возобновили соглашение о предотвращении инцидентов в открытом море. По мнению эксперта, такое же соглашение можно было бы заключить для предотвращения нежелательных инцидентов в воздухе. ВВС Великобритании принимают участие в патрулировании воздушного пространства НАТО над Прибалтикой и регулярно сообщают об обнаружении и сопровождении российских военных самолетов.

Эксперты также обратили внимание на активное развитие неядерных вооружений, которые способны изменить глобальный баланс стратегических сил. Эту проблему, по словам авторов, лучше решать не в диалоге Москвы и Вашингтона, а в рамках дискуссий всей «ядерной пятерки»: с участием Британии, Франции и Китая. Кроме того, у Москвы и Лондона есть потенциал сотрудничества для комплексного давления на КНДР, чтобы стабилизировать ситуацию на Корейском полуострове.

Вопрос кибербезопасности также зависит от политического контекста: Запад обвиняет Россию во вмешательстве во внутренние дела путем кибератак, Россия же отмечает массовое распространение дезинформации и голословных обвинений, не подкрепленных международно-правовыми нормами. В условиях кризиса доверия межгосударственный диалог частично можно поддерживать путем сотрудничества частных компаний, отмечают авторы. По мнению соавтора документа, координатора программ РСМД Марии Смекаловой, именно киберсфера предоставляет наибольшие возможности для двустороннего сотрудничества, поскольку деловые связи между странами уже есть и основаны на взаимовыгодном сотрудничестве.

Точечное развитие российско-британских отношений на основе малых шагов является более чем вероятным сценарием в условиях существующего политического тупика, уверена руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева. Политические отношения между Москвой и Лондоном, напротив, едва ли возможно улучшить по меньшей мере до смены британского кабинета министров, утверждает она. «Премьер-министр Тереза Мэй своей риторикой не оставила себе путей для отступления на случай, если провокация вокруг «дела Скрипаля» все же раскроется», — рассказала РБК Ананьева.