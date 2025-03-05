Дума приняла закон о реформе системы местного самоуправления

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Госдума в третьем чтении приняла закон, разрешающий регионам переходить на одноуровневую систему местного самоуправления (МСУ), ликвидируя при этом уровень городских и сельских поселений, передает корреспондент РБК.

За проголосовали 318 депутатов, против — 80, воздержался один.

Законопроект был внесен в конце 2021 года сенатором Андреем Клишасом и депутатом Павлом Крашенинниковым, возглавляющими комитеты по госстроительству в Совфеде и Госдуме соответственно. Изначально они предлагали ликвидировать низовой уровень местного самоуправления — поселенческий, который включает в себя городские и сельские поселения. При этом остались бы городские и муниципальные округа, внутригородские территории городов федерального значения.

Помимо этого, предлагалось внести изменения в полномочия органов МСУ, установить единый пятилетний срок для всех должностных лиц местного самоуправления, в том числе мэров, дать губернаторам возможность выносить предупреждение и объявлять выговор главе местной администрации, а также дать им полномочия по его увольнению.

Однако ко второму чтению к законопроекту в профильный комитет поступило более тысячи поправок и предложений, и он был существенно доработан. Главным нововведением стал отказ от обязательной одноуровневой системы МСУ — регионам дали право самим решать, переходить на нее или оставить двухуровневую.

Кроме этого, были одобрены три набора полномочий для органов МСУ: неотъемлемые полномочия, которые не могут быть перераспределены между органами МСУ и регионом; полномочия, которые изначально осуществляет муниципалитет, но они могут передаваться региону; полномочия региона, которые могут быть перераспределены муниципалитету.

Норма о пятилетнем сроке для должностных лиц МСУ и возможности применения к мэрам мер от взыскания до увольнения в итоговой версии сохранилась.

Принятый закон Совет Федерации рассмотрит на пленарном заседании 14 марта, сообщил один из его соавторов, сенатор Клишас.