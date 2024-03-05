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В Минобороны рассказали о возможных сценариях нападения на Россию

В Минобороны рассказали о возможных сценариях нападения на Россию
Журнал Минобороны рассказал о возможных сценариях нападения на Россию иностранным государством. Предполагается, что еще до начала активной фазы противник будет вести информационную войну, а после основную роль будет играть авиация
Фото: Kay Nietfeld / DPA / ТАСС
Фото: Kay Nietfeld / DPA / ТАСС

Против России может быть развернута воздушно-наземная или воздушно-морская операция, которая будет начинаться с быстрого глобального удара и одновременно нескольких массированных ракетно-авиационных ударов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статью в издаваемом Минобороны России журнале «Военная мысль».

На момент публикации материала статья не была опубликована на официальном сайте журнала.

Как отмечает агентство, в статье говорится, что сегодня иностранными специалистами рассматривается создание воинских формирований нового типа, так называемых «объединенных оперативных формирований» (ООФ). Это должны быть межвидовые компактные, высокомобильные многосферные группировки войск, способные в короткие сроки нанести комплексное поражение административно-политической и военно-промышленной инфраструктуре противника во всех сферах: наземной, морской, воздушной, космической и информационной.

«Наиболее ожидаемыми формами применения ООФ являются воздушно-наземные (морские) операции (кампании). При этом начинаться они будут с воздушных (с 2030 года — воздушно-космических, в дальнейшем — космическо-воздушных) наступательных операций, состоящих из быстрого (мгновенного) глобального удара и нескольких (от 2-3 до 5-7) массированных ракетно-авиационных ударов. При этом авиация вступит в боевые действия одной из первых как наиболее маневренный и адаптивный вид войск, возможно, еще до развертывания основной группировки», — пишут авторы.

Также в материале сказано, что до начала активной фазы операции оперативные формирования противника будут вести провокационные, демонстративные, информационные и другие потенциально агрессивные действия, в том числе в целях контроля обстановки. При этом «Военная мысль» уточняет, что боевой и численный состав ООФ противника мирного времени может составлять 50-70% от состава, который будет действовать во время войны.

Авторы отмечают, что поскольку угроза для страны возрастает, необходимо повысить роль ВКС в общей структуре военных конфликтов. В частности, требуется оснащение российских ВКС новыми и модернизированными самолетами и беспилотниками, необходимо внедрение перспективных автоматизированных систем управления, нужно совершенствовать разведывательное обеспечение и так далее. Также необходимо выработать новые взгляды на организацию боевого применения авиационных сил как в мирное, так и в военное время.

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О риске начала новой мировой войны неоднократно говорили как западные, так и российские политики. Так, в декабре прошлого года президент США Джо Байден заявил, что президент России Владимир Путин после «взятия Украины» может атаковать страны Североатлантического альянса. Его заявление прозвучало в контексте обращения к конгрессменам с просьбой утвердить пакет помощи для Украины, который они не могут согласовать с осени.

Путин в ответ на слова Байдена указал, что Москва не имеет территориальных претензий к странам НАТО, а потому его слова — «чушь полная». По его словам, у России нет «никаких резонов, никакого интереса — ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного» воевать со странами НАТО. «Мы заинтересованы в развитии отношений. <...> С кем у нас какие-то проблемы? Да ни с кем. Это они искусственно создают проблемы с нами, потому что не хотят такого конкурента в лице России иметь. Вот и все», — заверил он.

Вместе с этим глава государства неоднократно предупреждал о возможной эскалации конфликта на Украине из-за действий Запада. В послании Федеральному собранию 29 февраля он предупредил о последствиях отправки войск НАТО на Украину, напомнив об оружии России, которое «может поражать цели на их территории». «Мы помним судьбу тех, кто направлял когда-то свои контингенты на территорию нашей страны. Теперь последствия для возможных интервентов будут гораздо более трагичными», — заявил президент.

Условия, при которых Москва была бы готова применить ядерное оружие, закреплены в «Основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания», принятых в 2020 году. Их четыре:

  • Россия получает достоверную информацию о старте баллистических ракет, которые атакуют ее территорию и/или территорию ее союзников;
  • противник применяет против России и/или ее союзников ядерное оружие или другие виды оружия массового поражения;
  • противник действует против российских критически важных государственных или военных объектов, что может сорвать ответные действия российских ядерных сил;
  • на Россию происходит нападение с применением обычного оружия, которое ставит под угрозу само существование государства.

При необходимости, уточняется в документе, президент России, который и принимает решение об использовании ядерного оружия, может проинформировать об этом власти других стран и/или международные организации. В 2023 году Путин заявил, что необходимости менять ядерную доктрину, понижая ядерный порог, нет.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Минобороны нападение Россия ВКС Военная операция на Украине
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