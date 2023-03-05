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Военная операция на Украине ,  
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Соловьев заявил о попадании под обстрел под Угледаром

Владимир Соловьев рассказал о попадании под обстрел во время визита в ДНР
Телеведущий рассказал, что попал под обстрел под Угледаром во время посещения расположения 155-й бригады морской пехоты. В апреле прошлого года ФСБ сообщала о предотвращении покушения на Соловьева
Владимир Соловьёв
Владимир Соловьёв (Фото: Комсомольская правда / Global Look Press)

Телеведущий Владимир Соловьев в эфире канала «Россия 1» рассказал, что попал под обстрел во время посещения расположения 155-й бригады морской пехоты российской армии под Угледаром в ДНР.

«По населенному пункту, где проходила наша встреча, началась интенсивная артиллерийская стрельба. Но ничего, все обошлось. Думаю, военная контрразведка разберется, откуда враг узнал о наших перемещениях», — заявил он (цитата по ТАСС).

ФСБ в конце апреля прошлого года объявила о предотвращении покушения на Соловьева. Ведомство распространило видео с одним из задержанных, где тот утверждал, что обсуждались также нападения на телеведущих Дмитрия Киселева, Ольгу Скабееву, Евгения Попова, Тиграна Кеосаяна и Маргариту Симоньян.

По версии следствия, преступление готовилось по заданию украинских спецслужб. Служба безопасности Украины назвала это выдумкой, подчеркнув, что не имела планов покушения на журналиста.

Изначально дело о покушении было возбуждено по ч. 1 ст. 30, пп. «б, е, ж, з» ч. 2 ст. 105 УК (приготовление к убийству общеопасным способом), а также по ч. 3 ст. 144 УК (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов с угрозой применения насилия).

Однако позднее, по данным «Коммерсанта», к пунктам обвинения добавились участие в террористической организации (ч. 2 ст. 205.5. УК), а также хранение и изготовление оружия и взрывных устройств (ч. 4 ст. 222, ч. 4 ст. 222.1, ч. 3 ст. 223) и уничтожение и повреждение имущества (ст. 167 УК).

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Газета писала, что при обысках у фигурантов дела нашли «коктейли Молотова» и огнестрельное оружие; также, по версии следствия, они участвовали в поджогах административных и служебных зданий и автомобилей, таким образом высказываясь против военных действий на Украине.

Под арестом находятся семь человек — Андрей Пронский, Владимир Степанов, Максим Дружинин, Василий Стрижаков, Владимир Беляков, Андрей Волков и Тимофей Мокий, следствие считает их участниками запрещенной в России террористической организации National Socialism / White Power.

«Коммерсантъ» отмечает, что у некоторых из задержанных ранее были проблемы с законом, двое имеют первую и вторую группу инвалидности, а ходатайство об аресте Степанова рассматривали в отдельном порядке, так как тот при задержании выпрыгнул из окна и сломал ноги.

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Владимир Соловьев обстрел ДНР
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