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Британия приостановила поставки газа в Европу из-за отказа оборудования

Bloomberg: Британия приостановила поставки газа в Европу из-за отказа оборудования
Прокачка газа из Британии в Европу приостановлена из-за поломки на газопроводе Interconnector. Bloomberg отмечает, что поставки газа снижались с начала недели, что может быть связано с резким похолоданием в Британии
Фото: Scott Barbour / Getty Images
Фото: Scott Barbour / Getty Images

Великобритания временно приостановила поставки газа в Европу по трубопроводу Interconnector, чья пропускная способность составляет до 20 млрд куб. м природного газа в год (54,7 млн в сутки), сообщает Bloomberg со ссылкой на оператора.

«Экспорт по крупному трубопроводу, по которому природный газ доставляется в Европу из Соединенного Королевства через Бельгию, был остановлен из-за отказа оборудования», — говорится в статье. По данным агентства, восстановить работу трубопровода смогут не ранее 8 марта.

Как отмечает Bloomberg, поставки газа по трубопроводу Interconnector сокращались с начала недели. Агентство связывает это с резким похолоданием в Соединенном Королевстве, которое подстегнуло внутренний спрос на топливо. «Изменение погоды происходит в конце мягкой зимы, которая помогла Великобритании, как и остальной Европе, сохранить достаточные запасы газа и избежать веерных отключений. <...> Тем не менее новый холодный фронт может оказать давление на эти запасы», — пишет Bloomberg.

После начала российской спецоперации на Украине и ответных санкций со стороны западных государств Россия запретила продавать газ в иностранной валюте недружественным странам. После этого доля российского газа на европейском рынке сократилась с 45% в 2021 году примерно до 7,5% в 2022-м.

На этом фоне Евросоюз в разы увеличил закупки трубопроводного газа у Норвегии и Великобритании. Interconnector — основной трубопровод, по которому газ из Британии поставляется в континентальную Европу. Его строительство было завершено в 1998 году, он проходит по дну южной части Северного моря и имеет длину 235 км.

В начале января глава крупнейшей энергокомпании Норвегии Андерс Опедал предупреждал, что дефицит газа на европейском рынке сохранится в 2023 году, так как страны будут прилагать усилия по заполнению своих хранилищ в условиях резкого сокращения поставок из России. По его словам, в настоящее время цены на газ в Европе снижаются, так как погода в регионе остается довольно теплой, однако в будущем ситуация может измениться.

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