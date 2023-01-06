Энергокомпания Equinor предупредила о дефиците газа в Европе в 2023 году

Глава крупнейшей энергокомпании Норвегии Андерс Опедал ждет резких колебаний цен на газ в 2023 году. По его словам, Equinor не откажется от проведения техобслуживания месторождений, чтобы не создать угрозу поставкам

Дефицит газа на европейском рынке сохранится и в 2023 году, так как страны будут прилагать усилия по заполнению своих хранилищ в условиях резкого сокращения поставок из России, предупредила крупнейшая энергетическая компания Норвегии Equinor.

«Скорее всего, нас ждут сильные колебания цен», — заявил в интервью Bloomberg глава Equinor Андерс Опедал.

По его словам, в настоящее время цены на газ в Европе снижаются, так как погода в регионе остается довольно теплой, однако в будущем ситуация может измениться.

В 2022 году — после начала Россией военной операции на Украине и введения ЕС антироссийских санкций — Норвегия стала крупнейшим поставщиком природного газа в Европу. В общей сложности за год из Норвегии в Европу было поставлено около 122 млрд куб. м газа. Как отмечает Bloomberg, в 2023 году существенно нарастить объемы поставок не удастся. Более того, власти Норвегии предупредили, что объемы добычи газа останутся на прежнем уровне в течение следующих четырех-пяти лет.

По словам Опедала, несмотря на повышенный спрос на газ из Норвегии, Equinor не намерена откладывать проведение работ по плановому техническому обслуживанию эксплуатируемых компанией месторождений.

«Безопасность поставок превыше всего. Если мы не будем придерживаться графика технического обслуживания, мы можем столкнуться с остановкой поставок газа в Европу, а этого никто не хочет», — предупредил глава Equinor.