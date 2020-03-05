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Асад назвал условие восстановления дипотношений с Турцией

По словам сирийского президента, Турция должна в первую очередь отказаться от поддержки террористов. Особых разногласий между двумя странами Асад не видит
Башар Асад (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Президент Сирии Башар Асад в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что допускает восстановление дипломатических отношений с Турцией, разорванных в 2012 году. Однако для этого, по его словам, Анкара должна выполнить несколько условий.

По словам Асада, Турция должна в первую очередь отказаться от поддержки террористических организаций. «Тогда все вернется на круги своя», — цитирует сирийского президента агентство ТАСС.

По его словам, Дамаск заинтересован в мирных отношениях с соседним государством. Асад добавил, что серьезных противоречий и разногласий между национальными интересами двух стран нет.

Также Асад заявил, что сирийские власти не будут амнистировать командиров террористических группировок и лиц, совершивших преднамеренные массовые убийства.

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Отношения между Турцией и Сирией ухудшились в 2011 году, когда в Анкаре стали критиковать Дамаск за жесткое подавление выступлений оппозиции; Анкара поддерживала некоторые оппозиционные отряды. В дальнейшем ситуация продолжала накаляться из-за нескольких сбитых военных самолетов и гибели людей из-за минометных обстрелов на границе двух стран.
После 27 февраля 2020 года Турция открыто атаковала военные цели на территории Сирии в качестве ответа на воздушный удар по отрядам оппозиции в районе города Серакиб в провинции Идлиб, в результате которого погибли более 30 турецких военных.

Ситуацию в Идлибе 5 марта обсудили в Москве президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Эрдоган. После многочасовых переговоров они договорились о прекращении огня в Идлибе с полуночи 6 марта. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Москва пообещала проинформировать о результатах переговоров Асада.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Башар Асад, Сирия, Реджеп Эрдоган, Турция
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