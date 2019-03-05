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Медведев исключил угрозу для «огородов Люксембурга» от российских ракет
Глава правительства России Дмитрий Медведев в преддверии визита в Люксембург дал интервью местной газете и пообещал Европе мир и стабильность
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

В ходе интервью газете Luxemburger Wort Медведеву был задан вопрос, «не станут ли огороды Люксембурга целью российских гиперзвуковых ядерных ракет», учитывая наличие вокруг страны военных баз НАТО. Глава российского правительства заверил, что великому герцогству ничто не угрожает, сообщает пресс-служба кабинета министров.

«Наши гиперзвуковые ракеты обладают высокой точностью и надёжностью, так что вашим огородам ничего не грозит. Если же говорить серьёзно, то мы никому не угрожаем и уж тем более не собираемся ни на кого нападать и ни с кем воевать», — сказал Медведев.

По словам главы правительства, Россия заинтересована в мире и стабильности в Европе. Как отметил Медведев, Москва конструктивно сотрудничает с НАТО по целому ряду вопросов и ожидает от Брюсселя такого же подхода.

«Спокойнее будет всем, когда все американские ядерные вооружения вернутся на территорию США, а инфраструктура в Европе, которая позволяет хранить, обслуживать и быстро развёртывать эти вооружения, будет ликвидирована», — заявил Медведев. По его словам, проводимые учения приносят лишь «ненужное волнение».

Люксембургский журналист на это заявил, что хотя Россия представляет себя как оплот миролюбия, одновременно она презентует новые виды ядерного оружия. На это Медведев подчеркнул, что Москва рассматривает ядерный арсенал исключительно как фактор сдерживания. При этом он напомнил, что именно США первыми решили выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

5-6 марта Медведев должен провести переговоры с главой правительства Люксембурга Ксавье Беттелем и обсудить с ним вопросы торгово-экономического сотрудничества.
Автор: Артем Филипенок
Теги: Дмитрий Медведев, Люксембург
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