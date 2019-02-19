Макрон подготовил «предупредительный выстрел» для Европы

Европа должна проснуться и стать более напористым игроком в этом жестком мире. Такой тезис будет отстаивать президент Франции Эмманюэль Макрон в речи, которую сейчас готовит его администрация

Эмманюэль Макрон (Фото: Philippe Wojazer / Reuters)

В ближайшие недели президент Франции Эмманюэль Макрон выступит с речью, которая должна стать «предупредительным выстрелом» для Европы, сообщает Reuters со ссылкой на источники в окружении французского президента.

«Макрон в своей речи охарактеризует Brexit как тревожный сигнал и расскажет, что Европа должна быть более напористой перед лицом конкурирующих мировых держав», — пишет агентство.

«Это критическое время», — сказал Reuters источник, близкий к Макрону. «Если мы, европейцы, не хотим повторения Brexit и не хотим попасть в ловушку наивной защиты статус-кво, мы должны проснуться», — продолжил он.

Официально администрация Макрона заявила, что речь будет произнесена в конце февраля или начале марта, хотя точная дата и место еще не зафиксированы.