Макрон подготовил «предупредительный выстрел» для Европы

В ближайшие недели президент Франции Эмманюэль Макрон выступит с речью, которая должна стать «предупредительным выстрелом» для Европы, сообщает Reuters со ссылкой на источники в окружении французского президента.
«Макрон в своей речи охарактеризует Brexit как тревожный сигнал и расскажет, что Европа должна быть более напористой перед лицом конкурирующих мировых держав», — пишет агентство.
«Это критическое время», — сказал Reuters источник, близкий к Макрону. «Если мы, европейцы, не хотим повторения Brexit и не хотим попасть в ловушку наивной защиты статус-кво, мы должны проснуться», — продолжил он.
Официально администрация Макрона заявила, что речь будет произнесена в конце февраля или начале марта, хотя точная дата и место еще не зафиксированы.