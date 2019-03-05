Сенаторы предложили вернуть вытрезвители и сделать их платными

В Совете Федерации подготовили законопроект о создании системы вытрезвителей на базе государственно-частного партнерства. Платить за пребывание в таких учреждениях будут сами граждане, говорят авторы законопроекта

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Что предлагают сенаторы?

Комитет Совета Федерации по социальной политике подготовил законопроект о создании системы вытрезвителей, рассказал РБК один из авторов документа, председатель комитета Валерий Рязанский. Законопроект планируется внести в Госдуму до конца весны, уточнил собеседник РБК в аппарате верхней палаты.

Законопроект предполагает внесение изменений в законы «Об общих принципах организации местного самоуправления» и «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов». Сенаторы хотят передать региональным властям полномочия создавать учреждения на основании государственно-частного и муниципально-частного партнерства. Это позволит брать плату с посетителей вытрезвителей, утверждают сенаторы. Впрочем, механизм оплаты за услуги спецучреждений пока не проработан.

Сейчас подобные учреждения создаются в частном порядке при региональных больницах, но они не имеют права требовать с пациентов деньги, уточнил Рязанский. «Дело в том, что закон о социальном обслуживании граждан не позволяет брать средства за услугу, которую они не просят, — уточнил сенатор. — Просить расписаться находящегося в полувнятном состоянии гражданина — это смешно». Недовольство у авторов законопроекта вызвало то, что «такие услуги оплачиваются за счет налогоплательщиков, а не самих граждан».

Нужно «придать региональным учреждениям такую правовую форму», которая позволяла бы брать за такую услугу деньги, уверен сенатор. «Пусть платят сами», — заключил он.