Сенаторы предложили вернуть вытрезвители и сделать их платными

Куда делись вытрезвители?
В 2011 году во время реформы МВД вытрезвители по всей России были ликвидированы. Полиция теперь может задерживать людей в нетрезвом виде только в том случае, если они совершают правонарушения, скорая их госпитализирует — если они получили травмы.
В очередной раз вопрос о возвращении вытрезвителей поднимался во время чемпионата мира-2018. Планы открыть учреждения для содержания выпивших обсуждали в Санкт-Петербурге, Череповце и других городах.
В 2015 году Общественный совет при МВД России предложил вернуть вытрезвители и законодательно закрепить их деятельность в структуре Министерства здравоохранения, однако этого не произошло. В марте 2018 года о планах создать сеть спецучреждений при участии Минтруда заявил главный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн. Позже министерство опровергло его слова.
Кто должен попадать в новые вытрезвители?
Законопроект предусматривает, что в вытрезвители будут попадать люди, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, которые не способны самостоятельно передвигаться. Еще одно условие — они не должны нуждаться в серьезной медицинской помощи. Если пьяный получил травму — он отправится в травмпункт или в больницу, уточнил собеседник РБК в аппарате «социального» комитета Совфеда. Определять степень опьянения и отправлять людей в вытрезвители будет полиция.
«Первая медицинская помощь будет оказываться в вытрезвителях, там обязательно находится фельдшер, — добавил Рязанский. — При более серьезных травмах граждан будут отправлять в больницы».
В вытрезвители не будут брать людей, находящихся в состоянии наркотического опьянения, уточнил сенатор. «Для таких случаев есть специальные центры, которые занимаются лечением, — отмечает Рязанский. — Мы же говорим об оказании услуг людям, которые не нуждаются в лечении. Это временное явление, человек отоспался, помылся — и домой».
У кого претензии к законопроекту?
В среду, 6 марта, законопроект будут обсуждать на совещании в Совфеде с представителями профильных министерств и депутатами Госдумы.
Сейчас документ находится на рассмотрении в правительстве. «Но до сих пор мы не получили никакого ответа в силу межведомственной рассогласованности», — уточнил Рязанский. «Получается, что определенными законодательными решениями МВД исключено из процесса решения вопроса о возвращении вытрезвителей, Минздрав не занимается этим вопросом в силу того, что у нас страховая медицина, а это речь идет о тех, кому не надо оказывать медицинскую помощь», — пояснил Рязанский. Местные органы власти не наделены достаточными полномочиями, в результате чего проблема «в некотором смысле подвисла», признается сенатор.
Замечания к законопроекту уже возникли у Минфина. В министерстве не увидели в нем информации об источниках финансирования проекта по возвращению вытрезвителей, сообщили РБК в пресс-службе ведомства. Средства, как следует из законопроекта, должны изыскать региональные власти, так как полномочия по организации деятельности спецучреждений предлагается предоставить именно им. «Эта мера приведет к дополнительным расходам бюджетов субъектов России», — говорится в отзыве Минфина на законопроект. По мнению чиновников министерства, расходы вырастут и у полиции — ей предстоит доставлять пьяных в спецучреждения, а это, в свою очередь, приведет к расходованию дополнительных средств федерального бюджета.
«В случае подтверждения потребности в средствах федерального бюджета, бюджетов регионов законопроект должен быть доработан с учетом указания источников и порядка исполнения новых видов расходных обязательств», — заключили в министерстве.