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Ливийская оппозиция создала правительственный триумвират
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Ливийская оппозиция создала правительственный триумвират
Политика, 05 мар 2011, 23:29
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Ливийская оппозиция создала правительственный триумвират
Ливийская оппозиция создала так называемый "кризисный комитет", который будет управлять районами, "освобожденными" от правительственной армии, сообщает телекомпания CNN.

В комитет вошли всего три человека. Его руководителем стал Махмуд Джебриль – ученый, который вместе с представителями интеллектуальной элиты Ливии разрабатывал планы создания демократического режима в стране. За внешнюю политику будет отвечать Али Ессауи, который ранее являлся послом Ливии в Индии, а военными вопросами будет заниматься Омар Харири. Последний участвовал в военном перевороте 1969 года, в результате которого к власти пришел М.Каддафи, однако затем поругался с соратником и даже отсидел в тюрьме.

Помимо этого оппозиция рапортовала о крупном успехе на востоке страны – взятии нефтяного центра Рас-Лануф, бои за который велись на протяжении двух дней. Впрочем, получить подтверждение этой информации из независимых источников пока не удалось.

Кроме того, повстанцы сообщили о том, что им удалось сбить самолет ВВС Ливии. Это – Су-24 МК российского или советского производства.

Неясной остается судьба города Эз-Завия на западе страны. Оппозиция утверждает, что наступление правительственной армии там удалось остановить, а в Триполи заявляют, что город находится под контролем сторонников М.Каддафи.

По разным данным всего жертвами гражданской войны в Ливии стали от одной до двух тыс. человек. По информации ООН почти 200 тыс. стали беженцами.

Теги: Ливия , военный переворот , Харири
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