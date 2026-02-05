 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Мирный план по Украине⁠,
0

ОАЭ после переговоров заявили о серьезных намерениях России и Украины

Сюжет
Мирный план по Украине
По словам вице-премьера ОАЭ Аль Нахайяна, на переговорах в Абу-Даби 4-5 февраля стороны показала серьезность намерений решить конфликт дипломатическим путем. Шейх отметил, что высоко ценит дружбу с Путиным и Зеленским
Абдулла бин Заид Аль Нахайян
Абдулла бин Заид Аль Нахайян (Фото: Luong Thai Linh / EPA / ТАСС)

Трехсторонние переговоры России, Украины и США, прошедшие в Абу-Даби, продемонстрировали серьезность намерений сторон в продвижении дипломатического решения конфликта, заявил эмиратский вице-премьер и глава МИДа шейх Абдулла бин Заид Аль Нахайян.

«Два раунда переговоров, состоявшихся в Абу-Даби, привели к продуктивным и конструктивным дискуссиям, выявившим области взаимопонимания, которые могут послужить основой для дальнейшего прогресса», — сказал шейх.

Зеленский назвал США следующим после Абу-Даби местом переговоров
Политика
Владимир Зеленский

Нахайян подчеркнул, что высоко ценит дружбу с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Эта дружба, по его словам, стала фундаментальной опорой для поиска мирных и устойчивых решений.

Второй раунд переговоров России и Украины при посредничестве США прошел 4-5 февраля в Абу-Даби в закрытом формате. Стороны оценили встречи как конструктивные. По их итогам Россия и Украина договорились об обмене пленных по формуле «157 на 157». Российское Минобороны сообщило, что обмен уже состоялся.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф на своей странице в X написал, что США и Россия также договорились создать прямой военный канал связи под руководством главы Европейского командования США, верховного главнокомандующего сил НАТО в Европе Алексуса Гринкевича. Этот канал, по словам Уиткоффа, был приостановлен до начала конфликта.

Президент США Дональд Трамп после переговоров заявил, что Соединенные Штаты почти достигли цели по завершению российско-украинского конфликта. «Мы очень близки к этому, мы почти этого добились», — отметил республиканец.

Зеленский допустил, что следующая встреча по урегулированию пройдет в США.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Лавров заявил, что Россия «не навязывается в помощники» по Ирану

Как Россия и США могут развернуть свои силы после ДСНВ. Инфографика

Прибыль хакеров от одной атаки в 2025 году выросла на треть — до $193 тыс.

Посол Израиля сообщил о скором запуске прямых рейсов в Эйлат

Ведущий юрист Goldman Sachs обсуждала с Эпштейном «обмен на русских»

Экс-замгоссекретаря предупредила о риске для США из-за истечения ДСНВ

Авторы
Теги
Егор Алимов
ОАЭ Украина переговоры Россия Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян
Материалы по теме
Зеленский назвал США следующим после Абу-Даби местом переговоров
Политика
Киев отчитался об обсуждении «нерешенных вопросов» на переговорах в ОАЭ
Политика
В Абу-Даби закончились трехсторонние переговоры России, Украины и США
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 февраля
EUR ЦБ: 90,29 (-0,83) Инвестиции, 17:26 Курс доллара на 6 февраля
USD ЦБ: 76,55 (-0,36) Инвестиции, 17:26
The Telegraph узнала, что скандал с Эпштейном стал угрозой для Стармера Политика, 23:17
После хищения водонапорной башни из музея Поленова возбудили дело Общество, 22:55
ОАЭ после переговоров заявили о серьезных намерениях России и Украины Политика, 22:54
С космодрома Плесецк запустили ракету «Союз» со спутниками Минобороны Политика, 22:38
Китайские ученые разработали микроволновое оружие против Starlink Технологии и медиа, 22:35
Трамп заявил, что предотвратил ядерную войну между Россией и Украиной Политика, 22:25
Из работавшего без лицензии дома престарелых в больницы попали 10 человек Общество, 22:18
Почему цели есть, а результатов нет
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Эстония решила на три месяца закрыть ночной переход на двух КПП с Россией Политика, 22:11
Против главы форума в Давосе начали проверку из-за встреч с Эпштейном Политика, 22:03
Журналист узнал, что Роналду не передумал бойкотировать матчи «Ан-Насра» Спорт, 22:00
Трамп предложил разработать новый договор о ракетах Политика, 21:54
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 21:52
Курс биткоина упал на 10% за день Финансы, 21:38
СКА выиграл второй матч подряд после антирекордной серии поражений Спорт, 21:36