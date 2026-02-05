ОАЭ после переговоров заявили о серьезных намерениях России и Украины
Трехсторонние переговоры России, Украины и США, прошедшие в Абу-Даби, продемонстрировали серьезность намерений сторон в продвижении дипломатического решения конфликта, заявил эмиратский вице-премьер и глава МИДа шейх Абдулла бин Заид Аль Нахайян.
«Два раунда переговоров, состоявшихся в Абу-Даби, привели к продуктивным и конструктивным дискуссиям, выявившим области взаимопонимания, которые могут послужить основой для дальнейшего прогресса», — сказал шейх.
Нахайян подчеркнул, что высоко ценит дружбу с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Эта дружба, по его словам, стала фундаментальной опорой для поиска мирных и устойчивых решений.
Второй раунд переговоров России и Украины при посредничестве США прошел 4-5 февраля в Абу-Даби в закрытом формате. Стороны оценили встречи как конструктивные. По их итогам Россия и Украина договорились об обмене пленных по формуле «157 на 157». Российское Минобороны сообщило, что обмен уже состоялся.
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф на своей странице в X написал, что США и Россия также договорились создать прямой военный канал связи под руководством главы Европейского командования США, верховного главнокомандующего сил НАТО в Европе Алексуса Гринкевича. Этот канал, по словам Уиткоффа, был приостановлен до начала конфликта.
Президент США Дональд Трамп после переговоров заявил, что Соединенные Штаты почти достигли цели по завершению российско-украинского конфликта. «Мы очень близки к этому, мы почти этого добились», — отметил республиканец.
Зеленский допустил, что следующая встреча по урегулированию пройдет в США.
