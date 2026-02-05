 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Киев отчитался об обсуждении «нерешенных вопросов» на переговорах в ОАЭ

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Мирный план по Украине
Стороны обсудили, в том числе методы внедрения перемирия и мониторинга прекращения военных действий. Зеленский допустил, что следующая встреча пройдет в США
Члены украинской делегации&nbsp;на втором раунде трехсторонних переговоров между США, Россией и Украиной в Абу-Даби
Члены украинской делегации на втором раунде трехсторонних переговоров между США, Россией и Украиной в Абу-Даби (Фото: МИД ОАЭ)

Делегации России, Украины и США провели в Абу-Даби широкие обсуждения нерешенных вопросов, в частности методов введения перемирия и мониторинга прекращения военных действий. Об этом говорится в коммюнике по итогам трехсторонних мирных переговоров, текст опубликовал глава украинской делегации, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустем Умеров.

«4–5 февраля делегации Соединенных Штатов Америки, Украины и Российской Федерации провели в Абу-Даби вторые трехсторонние переговоры с целью продвижения усилий по прекращению войны в Украине. Обсуждения носили конструктивный характер и были сосредоточены на путях создания условий для достижения прочного мира. Делегации достигли соглашения, согласно которому Российская Федерация и Украина осуществят взаимное освобождение 157 военнопленных. Это первый обмен за последние пять месяцев», — сказано в сообщении.

Переговорные группы договорились проинформировать свои власти и продолжить трехсторонние переговоры в течение ближайших недель.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф на своей странице в X написал, что США и Россия также договорились создать «прямой военный канал связи» под руководством главы европейского командования США, верховного главнокомандующего сил НАТО в Европе Алексуса Гринкевича.

«Этот канал был приостановлен до начала конфликта и критически важен для достижения и поддержания мира», — отметил Уиткофф.

Эксперты оценили шансы Европы на участие в переговорах по Украине
Политика
Фото:Станислав Красильников / РИА Новости

После переговоров американский президент Дональд Трамп заявил, что США ведут упорную работу над завершением российско-украинского конфликта и почти достигли цели. «Мы очень близки к этому, мы почти этого добились», — сказал он.

Украинский президент Владимир Зеленский допустил, что следующая встреча пройдет в США.

Обмен военнопленными между Россией и Украиной по формуле «157 на 157» уже состоялся. Об этом сообщило Минобороны России. Как уточнило оборонное ведомство, обмен прошел при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов и США. Это был первый раз, когда посредником в обмене выступили США, последние проходили только при посредничестве ОАЭ.

В 2025 году из украинского плена в результате обмена вернулись свыше 1,8 тыс. российских военнослужащих. Предыдущий обмен военнопленными прошел по формуле «185 на 185» 2 октября 2025 года. Он затронул и гражданских лиц: каждая из сторон вернула по 20 человек.

