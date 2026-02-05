 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
Иран захватил в Персидском заливе два нефтяных танкера

Фото: Zuma / ТАСС
Фото: Zuma / ТАСС

Иран задержал в Персидском заливе два судна по подозрению в контрабанде топлива. Об этом сообщили Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР), передает Fars.

В ходе досмотра кораблей было обнаружено более 1 млн литров контрабандного топлива, заявили военные.

На бортах находились 15 иностранных членов экипажа, их передали представителям судебных органов для возбуждения уголовного дела.

Глава МИД Ирана назвал время и место переговоров с США по ядерной сделке
Политика

Как заявили в КСИР, оба судна входили в разветвленную сеть и в течение последних месяцев занимались контрабандой топлива. Военно-морские силы корпуса вели наблюдение за ними перед захватом.

Иран и прежде захватывал нефтяные танкеры в Персидском заливе, в том числе других стран. Весной 2025 года также были задержаны два таких судна по подозрению в контрабанде дизтоплива.

На следующий день, 6 февраля в Маскате (Оман) должны пройти переговоры США и Ирана. Они будут посвящены иранской ядерной программе. Специальный посланник американского президента Стив Уиткофф и зять главы государства Джаред Кушнер 5 февраля должны прибыть в Катар для консультаций по иранскому вопросу с премьер-министром страны, передавал Axios.

Материал дополняется

