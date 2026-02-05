 Перейти к основному контенту
NYT узнала о расследовании против Nike из-за дискриминации белых

NYT пишет, что иск о дискриминации против Nike был подан еще в 2024 году. Однако компания оспаривала повестку в суд и не предоставила необходимую информацию

Комиссия США по обеспечению равенства возможностей трудоустройства (Equal Employment Opportunity Commission, EEOC) начала расследование в отношении компании Nike из-за предполагаемой «дискриминации белых работников», пишет New York Times.

Комиссия заявила, что расследует «системные обвинения в преднамеренной расовой дискриминации, связанной с принципами разнообразия, равенства и инклюзивности» в отношении светлокожих людей — как сотрудников, так и соискателей в Nike.

Согласно судебным документам, иск о дискриминации против Nike был подан еще в 2024 году членом EEOC Андреа Лукас (позже она возглавила комиссию). Из документов также следует, что Nike оспаривала повестку в суд и предоставила лишь частичные ответы на запросы о предоставлении информации. На этой неделе комиссия подала ходатайство в федеральный суд штата Миссури.

«Комиссия <...> запрашивает информацию, непосредственно относящуюся к утверждениям о том, что компания Nike подвергала белых сотрудников, соискателей и участников программ обучения дискриминации по расовому признаку при принятии решений, касающихся трудоустройства», — говорится в документе.

В России стали реже дискриминировать при трудоустройстве
Общество
Фото:Юрий Смитюк / ТАСС

Компания Nike была создана в 1964 году бегуном Филом Найтом и его тренером Биллом Бауэрманом. Предприниматели начали с экспорта японской спортивной обуви. а позже начали пошив в США этой обуви по лицензии. В конце 1960-х годов они придумали собственную модель — Cortez.

В 1984 году подписал контракт с темнокожим баскетболистом Майклом Джорданом, тогда новичком Национальной Баскетбольной Ассоциации. В следующем году был создан именной бренд кроссовок Air Jordan.

В 2023 году кроссовки Air Jordan 13 в расцветке Bred со второй игры финала 1998 года были проданы на аукционе Sotheby's за рекордные на тот момент $2,2 млн.

В последние годы Nike активно использует образ темнокожих спортсменов и культурных деятелей. Так, в 2020-м, писала Wall Street Journal, Nike распродала все товары под брендом баскетболиста Коби Брайанта в течение двух дней после его смерти.

