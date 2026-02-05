NYT узнала о расследовании против Nike из-за дискриминации белых
Комиссия США по обеспечению равенства возможностей трудоустройства (Equal Employment Opportunity Commission, EEOC) начала расследование в отношении компании Nike из-за предполагаемой «дискриминации белых работников», пишет New York Times.
Комиссия заявила, что расследует «системные обвинения в преднамеренной расовой дискриминации, связанной с принципами разнообразия, равенства и инклюзивности» в отношении светлокожих людей — как сотрудников, так и соискателей в Nike.
Согласно судебным документам, иск о дискриминации против Nike был подан еще в 2024 году членом EEOC Андреа Лукас (позже она возглавила комиссию). Из документов также следует, что Nike оспаривала повестку в суд и предоставила лишь частичные ответы на запросы о предоставлении информации. На этой неделе комиссия подала ходатайство в федеральный суд штата Миссури.
«Комиссия <...> запрашивает информацию, непосредственно относящуюся к утверждениям о том, что компания Nike подвергала белых сотрудников, соискателей и участников программ обучения дискриминации по расовому признаку при принятии решений, касающихся трудоустройства», — говорится в документе.
Компания Nike была создана в 1964 году бегуном Филом Найтом и его тренером Биллом Бауэрманом. Предприниматели начали с экспорта японской спортивной обуви. а позже начали пошив в США этой обуви по лицензии. В конце 1960-х годов они придумали собственную модель — Cortez.
В 1984 году подписал контракт с темнокожим баскетболистом Майклом Джорданом, тогда новичком Национальной Баскетбольной Ассоциации. В следующем году был создан именной бренд кроссовок Air Jordan.
В 2023 году кроссовки Air Jordan 13 в расцветке Bred со второй игры финала 1998 года были проданы на аукционе Sotheby's за рекордные на тот момент $2,2 млн.
В последние годы Nike активно использует образ темнокожих спортсменов и культурных деятелей. Так, в 2020-м, писала Wall Street Journal, Nike распродала все товары под брендом баскетболиста Коби Брайанта в течение двух дней после его смерти.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Илон Маск стал первым человеком в истории с состоянием больше $800 млрд
ЦИК назвала дату выборов в Госдуму
Минцифры расширило «Белый список» приложений
Bloomberg узнал, что США подготовили санкции против России
Politico объяснило смену тона России на переговорах в Абу-Даби
Приставы объяснили, когда можно изъять домашнее животное