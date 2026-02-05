Посол Израиля сообщил о скором запуске прямых рейсов в Эйлат

В посольстве Израиля рассчитывают, что в самое ближайшее время будут запущены рейсы из России в Эйлат, рассказал Радио РБК посол страны Одед Йосеф в своем первом интервью в этом качестве

Одед Йосеф (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Новый посол Израиля в России Одед Йосеф рассказал Радио РБК в своем первом интервью, что вскоре будут запущены прямые рейсы между российскими городами и курортом Эйлат на берегу Красного моря.

«Вскоре откроется новый маршрут в Эйлат, мы ожидаем, что это произойдет в самое ближайшее время», — сообщил он. Дипломат напомнил, что сейчас между двумя странами уже налажено ежедневное авиасообщение.

Йосеф отметил привлекательность Израиля для российских туристов: «Израиль — прекрасное направление для российских туристов. У нас очень разнообразная природа: от холмистого севера до пустыни на юге, — святые места, пляжи и много солнца. И все это — в стране, которая в 820 раз меньше России».

Посол также отметил, что между Россией и Израилем существуют «очень прочные, дружественные и стратегически важные отношения», выделив сотрудничество в сфере культуры, науки, а также борьбы с терроризмом и экстремизмом. Говоря об экономических связях, он признал, что их потенциал пока не раскрыт в полной мере. «Мы могли бы добиться большего, хотя основа уже заложена. В текущих условиях развитие взаимодействия несколько осложнено, но это именно то направление, над которым нам стоит совместно работать», — сказал он.

Одед Йосеф прибыл в Москву для исполнения обязанностей посла Израиля в начале ноября 2025 года. На этом посту он сменил Симону Гальперин, которая досрочно завершила свою миссию в связи с переходом на новую должность. Дипломат возглавила департамент Европы в МИД Израиля.

Сейчас авиаперелеты между Россией и Израилем осуществляют израильский национальный перевозчик El Al и российские Red Wings и «Азимут». В конце декабря Росавиация отменила действие ограничений на выполнение ночных вылетов в Израиль в период с 01:00 по 07:00 мск, введенные в октябре 2023 года на фоне атаки ХАМАС и последовавшей за этим войной в секторе Газа. 10 октября 2025 года, спустя два года после начала боевых действий, в силу вступило перемирие.