Минобороны показало видео с вернувшимися из плена российскими военными
Министерство обороны показало видео с возвращенными из украинского плена российскими военными, всего в ходе обмена Россия вернула 150 человек, сообщили в ведомстве.
«До последнего не верилось, реально, до последнего», — сказал один из военных.
Другой добавил: «[Когда] пересекли ленточку, всё: камень с души».
«Ну рад, что вернулся обратно домой», — отметил еще один военнослужащий.
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