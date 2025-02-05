Минобороны показало видео с вернувшимися из плена российскими военными

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Министерство обороны показало видео с возвращенными из украинского плена российскими военными, всего в ходе обмена Россия вернула 150 человек, сообщили в ведомстве.

«До последнего не верилось, реально, до последнего», — сказал один из военных.

Другой добавил: «[Когда] пересекли ленточку, всё: камень с души».

«Ну рад, что вернулся обратно домой», — отметил еще один военнослужащий.