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Политика ,  
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Путин назначил экс-губернатора от ЛДПР гендиректором МИДа

Путин назначил экс-губернатора Островского генеральным директором МИДа
Алексей Островский
Алексей Островский (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Президент Владимир Путин своим указом назначил бывшего губернатора Смоленской области Алексея Островского генеральным директором Министерства иностранных дел.

Его предшественник, Сергей Вязалов, отправлен в отставку «в связи с переходом на другую работу». Он занимал эту должность с 2015 года.

Как указывается на сайте ведомства, генеральный директор МИДа «курирует вопросы финансово-хозяйственной деятельности, капитального строительства, управления дипломатической собственностью за рубежом, размещения и обслуживания дипломатических представительств иностранных государств, аккредитованных в Российской Федерации».

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