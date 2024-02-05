Путин назначил экс-губернатора от ЛДПР гендиректором МИДа
Президент Владимир Путин своим указом назначил бывшего губернатора Смоленской области Алексея Островского генеральным директором Министерства иностранных дел.
Его предшественник, Сергей Вязалов, отправлен в отставку «в связи с переходом на другую работу». Он занимал эту должность с 2015 года.
Как указывается на сайте ведомства, генеральный директор МИДа «курирует вопросы финансово-хозяйственной деятельности, капитального строительства, управления дипломатической собственностью за рубежом, размещения и обслуживания дипломатических представительств иностранных государств, аккредитованных в Российской Федерации».
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