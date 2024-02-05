 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Экзитполы показали уверенную победу «самого крутого в мире диктатора»

На выборах в Сальвадоре победил «самый крутой в мире диктатор» Букеле
Сам «диктатор» заявил, что набрал более 85% голосов и победил на президентских выборах. Он пришел к власти в 2019 году и с тех пор радикальными мерами борется с разгулом преступности в Сальвадоре
Фото: Jose Luis Gonzalez / Reuters
Фото: Jose Luis Gonzalez / Reuters

Действующий президент Сальвадора Найиб Букеле уверенно лидирует на президентских выборах, набрав 87% голосов, сообщила исследовательская компания CID Gallup со ссылкой на результаты экзитполов в X (Twitter).

В своем X сам Букеле заявил, что, по его данным, он победил на выборах, набрав более 85% голосов. «Рекорд за всю демократическую историю мира», — написал лидер Сальвадора. Партия Букеле «Новые идеи» забрали 58 из 60 кресел в парламенте.

Конституция Сальвадора запрещает переизбрание президента. Как уточнила газета Los Angeles Times, после того, как партия Букеле одержала победу на выборах в законодательные органы в 2021 году, новоизбранный конгресс уволил судей и заменил их на новых, лояльных власти. Они постановили, что президент может баллотироваться на второй срок, несмотря на конституционный запрет.

WP рассказала о выборах «самого крутого диктатора в мире»
Политика

С приходом к власти в 2019 году Найиб Букеле начал борьбу с организованной преступностью, в марте 2022 года в стране объявили режим ЧС из-за всплеска убийств бандами, с тех пор он не раз продлевался. Полиция получила право задерживать людей без четких оснований и держать под стражей до предъявления обвинений до 15 дней вместо трех.

Экзитполы показали уверенную победу «самого крутого в мире диктатора»
Video

В марте прошлого года в Сальвадоре открылась тюрьма на 40 тыс. человек — Центр заключения террористов. При заполнении она станет самой большой в мире. Условия в «мегатюрьме» сложно назвать комфортными — например, на 100 заключенных приходится 80 коек.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Сам Букеле в шутку называл себя «самым крутым диктатором в мире». Он активно пользуется социальными сетями.

Как писала газета The Washington Post, критики президента опасаются, что бедная центральноамериканская страна после переизбрания Букеле превратится в однопартийное государство вслед за Никарагуа, Венесуэлой и Кубой. Сторонники президента видят в Букеле лидера, который победил разгул преступности.

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

ЦИК нашла ошибки в подписных листах Бориса Надеждина

Брэд Питт сыграет в последнем фильме Квентина Тарантино «Кинокритик»

СМИ узнали детали разговора Залужного и Зеленского на фоне слухов об отставке

Друг семьи Николая Дроздова рассказал о его состоянии

Мультфильм «Три Богатыря и Пуп Земли» заработал в прокате 1 млрд руб. Трейлер

7 самых популярных электромобилей в России. Фото, цены и характеристики

В SberCIB обновили оценку крупнейших компаний на российском рынке акций

Доллар – 91, евро – 99. Почему рубль начал слабеть и что будет дальше

Что изменилось в законах о недвижимости в феврале 2024 года

Apple выпустит складной iPhone. Первые подробности

Миллиардер и врач решили устроить честную олимпиаду на стероидах. Подробности
Авторы
Теги
Мир Ландау
Найиб Букеле Сальвадор президентские выборы экзитполы
Материалы по теме
В Сальвадоре арестовали более 12 тыс. человек за 21 день ЧС
Политика
Президент Сальвадора сообщил о намерении легализовать биткоин в стране
Политика
ЭКОВАС выразило беспокойство из-за переноса выборов президента в Сенегале
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 3 февраля
EUR ЦБ: 98,64 (+1,24) Инвестиции, 02 фев, 16:55 Курс доллара на 3 февраля
USD ЦБ: 90,66 (+0,43) Инвестиции, 02 фев, 16:55
Экзитполы показали уверенную победу «самого крутого в мире диктатора» Политика, 04:28
NYT сообщила о «перехвате инициативы» Россией из-за нехватки людей в ВСУ Политика, 04:21
Пропавший с радаров Ми-8 ушел под лед Онежского озера Общество, 03:47
В России увеличат на треть число наблюдателей на выборах президента Политика, 03:10
В США представили двухпартийный проект финансирования Украины на $60 млрд Политика, 03:07
Ученые оценили риск передачи болезни Альцгеймера от человека к человеку Технологии и медиа, 03:00
Глава Emirates раскритиковал Boeing за сильное падение качества самолетов Бизнес, 02:55
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Авиакомпаниям в России запретят рассаживать семьи в самолетах Общество, 02:38
США и Великобритания ударили по объектам хуситов в провинциях Йемена Политика, 02:09
Новый посол рассказала, что не устраивает Израиль в политике России Политика, 02:09
CNN узнал о поражении военными США 84 целей из 85 в Ираке и Сирии Политика, 01:42
В сейме Польши поддержали слова Дуды о принадлежности Крыма России Политика, 01:31
Банк Leumi заблокировал счет агентства ООН из-за «связей» с ХАМАС Экономика, 01:12
ЕК не будет добавлять новые запреты на импорт в 13-й пакет санкций Политика, 01:09