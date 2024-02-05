Экзитполы показали уверенную победу «самого крутого в мире диктатора»

Сам «диктатор» заявил, что набрал более 85% голосов и победил на президентских выборах. Он пришел к власти в 2019 году и с тех пор радикальными мерами борется с разгулом преступности в Сальвадоре

Фото: Jose Luis Gonzalez / Reuters

Действующий президент Сальвадора Найиб Букеле уверенно лидирует на президентских выборах, набрав 87% голосов, сообщила исследовательская компания CID Gallup со ссылкой на результаты экзитполов в X (Twitter).

В своем X сам Букеле заявил, что, по его данным, он победил на выборах, набрав более 85% голосов. «Рекорд за всю демократическую историю мира», — написал лидер Сальвадора. Партия Букеле «Новые идеи» забрали 58 из 60 кресел в парламенте.

Конституция Сальвадора запрещает переизбрание президента. Как уточнила газета Los Angeles Times, после того, как партия Букеле одержала победу на выборах в законодательные органы в 2021 году, новоизбранный конгресс уволил судей и заменил их на новых, лояльных власти. Они постановили, что президент может баллотироваться на второй срок, несмотря на конституционный запрет.

С приходом к власти в 2019 году Найиб Букеле начал борьбу с организованной преступностью, в марте 2022 года в стране объявили режим ЧС из-за всплеска убийств бандами, с тех пор он не раз продлевался. Полиция получила право задерживать людей без четких оснований и держать под стражей до предъявления обвинений до 15 дней вместо трех.

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В марте прошлого года в Сальвадоре открылась тюрьма на 40 тыс. человек — Центр заключения террористов. При заполнении она станет самой большой в мире. Условия в «мегатюрьме» сложно назвать комфортными — например, на 100 заключенных приходится 80 коек.

Сам Букеле в шутку называл себя «самым крутым диктатором в мире». Он активно пользуется социальными сетями.

Как писала газета The Washington Post, критики президента опасаются, что бедная центральноамериканская страна после переизбрания Букеле превратится в однопартийное государство вслед за Никарагуа, Венесуэлой и Кубой. Сторонники президента видят в Букеле лидера, который победил разгул преступности.