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WP рассказала о выборах «самого крутого диктатора в мире»

WP: в Сальвадоре пройдут выборы «самого крутого диктатора в мире»
Завтра в Сальвадоре пройдут президентские выборы, на которых с большей долей вероятности победит Найиба Букеле, подавший в отставку с поста президента в декабре. Конституция страны запрещает переизбрание президента, отмечает WP
Наиба Букеле
Наиба Букеле (Фото: Camilo Freedman / Keystone Press Agency / Global Look Press)

В воскресенье, 4 февраля, в Сальвадоре (государство в Центральной Америке, граничит с Гондурасом на востоке и севере и с Гватемалой на западе) пройдут президентские выборы, на которых, согласно опросам общественного мнения, победу с большим преимуществом одержит 42-летний Найиба Букеле, который незадолго до выборов подал в отставку с поста президента, пишет The Washington Post (WP).

Газета напоминает, что сам Букеле в шутку называл себя «самым крутым диктатором в мире». Он известен своими кожаными куртками, активным использованием социальных сетей и успешной борьбе с преступными бандами страны.

Букеле баллотируется, несмотря на конституционный запрет на переизбрание президента, отмечает WP. 1 декабря он подал в отставку, чтобы поучаствовать в президентских выборах 4 февраля.

Его критики, как отмечает газета, опасаются, что бедная центральноамериканская страна стремительно движется к превращению в однопартийное государство вслед за Никарагуа, Венесуэлой и Кубой. У сторонников президента, по данным WP, совершенно иное видение: в Букале видят лидера, чья жесткая политика победила разгул преступности. Последние опросы общественного мнения обычно показывают, что его рейтинг одобрения превышает 80%.

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В 2014 году Конституционная палата Сальвадора постановила, что один и тот же человек может занимать пост президента дважды, но промежуток должен составить десять лет. Однако в 2021-м судьи пересмотрели решение. Суть витиеватых юридических формулировок можно свести к следующему: сальвадорский народ — и никто иной — должен решать, хочет ли он переизбрания главы государства, и решение это должно приниматься на избирательных участках. Запрет на последовательное переизбрание суд назвал чрезмерным ограничением, устаревшей нормой, которая была актуальна несколько десятилетий назад, но не имеет практического смысла в современных условиях.

Единственное требование к пытающемуся переизбраться президенту, как постановила Конституционная палата Сальвадора, состоит в следующем: он должен получить разрешение парламента на «отпуск», начинающийся за шесть месяцев до указанной в конституционной статье 154 даты 1 июля (то есть дня инаугурации). Это условие Найиб Букеле выполнил.

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Решение Конституционной палаты, а также последовавшее в 2023 году выдвижение Найиба Букеле в качестве кандидата были неоднозначно восприняты в Сальвадоре и за его пределами. Так, оппозиция попыталась оспорить решение о допуске президента к предвыборной гонке, утверждая, что речь идет о грубом нарушении конституционных норм.

На международной арене с этой позицией солидаризировались, в частности, США. Так, в 2021 году тогдашняя и.о. главы дипмиссии в Сальвадоре Жан Манес решительно осудила решение Конституционной палаты, назвав его несоответствующим Основному закону республики. Кроме того, она обвинила Найиба Букеле в стремлении взять под контроль три ветви власти, а также сравнила его с экс-президентом Венесуэлы Уго Чавесом.

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