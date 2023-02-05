Умер Первез Мушарраф

Первез Мушарраф (Фото: Daniel Berehulak / Getty Images)

Умер бывший президент Пакистана Первез Мушарраф, он правил страной в 2001-2008 годах. Al-Jazeera со ссылкой на военные источники пишет, что политик скончался в Дубае после продолжительной болезни. Ему было 79 лет.

Мушарраф пришел к власти в 1999 году в результате военного переворота и поначалу занимал пост премьера. В 2008 году он ушел в отставку из-за угрозы импичмента и покинул страну, вскоре после этого в Пакистане на него завели уголовные дела. В 2019 году пакистанский суд приговорил его к смертной казни за госизмену.

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