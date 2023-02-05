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Сергей Меняйло попал под обстрел в Запорожской области

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло и журналисты попали под обстрел в Запорожской области
Глава Северной Осетии описал произошедшее как «рядовой случай на территории боевых действий»
Фото: Елена Афонина / ТАСС
Фото: Елена Афонина / ТАСС

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло, а также журналисты ТАСС и Первого канала попали под обстрел в Запорожской области, сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондент. Никто не пострадал.

Меняйло посещал позиции осетинских добровольческих отрядов и мобилизованных, что передать гуманитарную помощь, когда начался обстрел. Глава региона вместе с журналистами и бойцами укрылся в блиндаже, который получил небольшие повреждения.

Сейчас глава Северной Осетии и журналисты находятся в безопасности.

Позднее Меняйло написал в телеграм-канале, что попал под обстрел. «Никто не пострадал. Рядовой случай на территории боевых действий», — сообщил он.

1 февраля глава республики рассказывал, что в Запорожье бойцам 19-й мотострелковой дивизии доставили тепловизоры, приборы ночного видения, автомобильную технику. Меняйло, по его словам, поговорил с военнослужащими «по душам». «В зоне выполнения боевых задач моральная поддержка значит не меньше, чем наличие современной техники — я это прекрасно знаю по собственному опыту», — отметил он. Меняйло — ветеран боевых действий, вице-адмирал.

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Елена Чернышова
Сергей Меняйло обстрел Запорожская область
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