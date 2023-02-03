Командир «Ахмата» опубликовал новое видео с Евкуровым на фронте
Замминистра обороны, генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров, находясь в зоне военной операции на Украине, «лично корректирует» работу бойцов спецназа «Ахмата», сообщил в своем телеграм-канале командир отряда, замкомандующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов.
Ранее он рассказывал, что Евкуров побывал на «передовых позициях» «Ахмата» и 2-го армейского корпуса, «прошел пешим порядком весь маршрут до линии боевого соприкосновения и обратно (7400 м в общей сложности)», проверил готовность бойцов, укрепленность огневых точек и «дал ценные указания».
Евкуров на посту замминистра курирует боевую подготовку и безопасность полетов авиации вооруженных сил страны. В июне 2022 года Евкуров с главой Минобороны Сергеем Шойгу посещал командные пункты российских военных на Украине, сообщало ведомство. Осенью министерство несколько раз сообщало, что Евкуров проверял подготовку мобилизованных на полигонах Центрального военного округа.