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Командир «Ахмата» опубликовал новое видео с Евкуровым на фронте

Замглавы Минобороны Юнус-Бек Евкуров, находясь на «передовых позициях» «Ахмата», «лично корректирует» действия бойцов, сообщил командир отряда Апты Алаудинов. В июне Евкуров посещал командные пункты на Украине

Командир «Ахмата» опубликовал новое видео с Евкуровым на фронте
Video

Замминистра обороны, генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров, находясь в зоне военной операции на Украине, «лично корректирует» работу бойцов спецназа «Ахмата», сообщил в своем телеграм-канале командир отряда, замкомандующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов.

Ранее он рассказывал, что Евкуров побывал на «передовых позициях» «Ахмата» и 2-го армейского корпуса, «прошел пешим порядком весь маршрут до линии боевого соприкосновения и обратно (7400 м в общей сложности)», проверил готовность бойцов, укрепленность огневых точек и «дал ценные указания».

Евкуров на посту замминистра курирует боевую подготовку и безопасность полетов авиации вооруженных сил страны. В июне 2022 года Евкуров с главой Минобороны Сергеем Шойгу посещал командные пункты российских военных на Украине, сообщало ведомство. Осенью министерство несколько раз сообщало, что Евкуров проверял подготовку мобилизованных на полигонах Центрального военного округа.

Командир «Ахмата» опубликовал новое видео с Евкуровым на фронте
Командир «Ахмата» опубликовал новое видео с Евкуровым на фронте

Теги
Апты Алаудинов Юнус-Бек Евкуров
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