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Политика ,  
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Президент Польши увидел в России угрозу атлантической безопасности

Политика России в отношении Украины свидетельствует об угрозе как для региональной, так и атлантической безопасности, уверен президент Польши. В ответ страны Центральной Европы продолжат углублять региональную интеграцию
Анджей Дуда
Анджей Дуда (Фото: Dawid Zuchowicz / Agencja Gazeta / Reuters)

Нарушение Россией территориальной целостности Украины по-прежнему создает угрозу региональной и атлантической безопасности, уверен президент Польши Анджей Дуда. Об этом он написал в статье, посвященной развитию Центральной Европы и опубликованной в РБК.

Описывая три основные платформы сотрудничества в Центральной Европе, Дуда напомнил, что платформа «Бухарестская девятка» (В9) была образована в 2015 году в столице Румынии, где лидеры стран подписали совместную декларацию об объединении усилий по обеспечению там, где это необходимо, «сильного, надежного и устойчивого военного присутствия» НАТО в регионе. В эту структуру входят страны восточного фланга НАТО: Польша, Румыния, Литва, Латвия, Эстония, Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария. «B9 во многом является ответом на агрессивную политику России, на нарушение границ и территориальной целостности соседней Украины, что создает угрозу региональной и атлантической безопасности. Мы не будем смотреть на это пассивно», — указал Дуда.

Еще одна платформа — Вишеградская группа, в состав которой входят Польша, Чехия, Словакия и Венгрия, — создана в 1991 году как площадка для политического диалога и координации усилий по вступлению в НАТО и ЕС. По словам Дуды, она доказала свою ценность даже после реализации этих стратегических целей. Третья объединительная площадка — «Инициатива трех морей», создание которой было предложено Дудой и президентом Хорватии Колиндой Грабар-Китарович в 2015 году. Ее цель сделать страны Центральной Европы более интегрированными, в том числе с ЕС. Участие стран Центральной Европы в ЕС и НАТО является важной частью европейского и атлантического порядка, уверен Дуда.

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Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Польша и Центральная Европа имели сложную историю, но сейчас развиваются успешно, считает президент Дуда. «Мы пострадали от зла двух тоталитарных режимов — коричневого и красного, которые нас душили и преследовали», — отмечает глава республики.

Три десятилетия, прошедшие с момента падения социализма, и коренные преобразования в регионе, инициированные польским профсоюзным движением «Солидарность», — это история большого экономического успеха, социального и цивилизационного прогресса, что нечасто случалось в мировой истории за такое короткое время, уверен он. «Польша и вся Центральная Европа — яркое свидетельство возможностей, которые дает свобода», — резюмировал польский президент.

Польша, как и другие члены Евросоюза, осудили присоединение Крыма к России. Вместе с другими членами НАТО Польша настаивает на усилении восточной границы альянса в ответ на действия России. Между Москвой и Варшавой продолжается дискуссия о Второй мировой войне и роли СССР в ее развязывании. Россия обвинения в неправомерных действиях на Украине отрицает. 

Автор
Полина Химшиашвили
Польша санкции российско-польские отношения Анджей Дуда
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