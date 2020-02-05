Представитель Зеленского заявил о неготовности Украины к возврату Крыма

Перед тем, как Украина сможет вернуть себе контроль над Крымом, должна быть проведена большая подготовка, и к настоящему моменту она не завершена. Об этом в интервью «Укринформ» заявил постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич.

«Если агрессор, Российская Федерация, завтра уйдет из Крыма, Украина будет к этому не готова. Она должна быть готова, но судя по тому, что сейчас мы видим — нам еще работать и работать», — сказал он.

Кориневич объяснил, что Киеву нужно заранее определить, как будет осуществляться управление Крымом в случае, если Украина восстановит над ним контроль, кто будет работать в органах местной и центральной власти. По его словам, пока что порядок действий в этом случае не определен. «Я думаю, и СНБО, и Министерство временно оккупированных территорий, и силовики должны иметь понимание, что именно сделает Украина, когда получит сигнал из Крыма», — заявил Кориневич.

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