Адвокат заявил, что жена Мадуро получила серьезные травмы при задержании

Жена президента Венесуэлы Николаса Мадуро Силия Флорес получила серьезные травмы в минувшие выходные, когда ее вместе с мужем захватили во время военной операции США. Об этом в суде Нью-Йорка заявил адвокат женщины Марк Доннелли, передает CNN.

Флорес появилась на заседании с повязкий на лбу, а под ее правым глазом был виден синяк, пишет The New York Times. Газета сообщает, что первой леди Венесуэлы пришлось опереться на пристава.

По словам Доннели, его подзащитная получила «значительные травмы во время похищения». Он предположил, что у Флорес может быть перелом или сильные ушибы ребер, и ей потребуется медицинское обследование.

Сам Мадуро, как пишет CNN, тоже выглядел так, как будто получил травмы: ему было тяжело вставать и садиться.

5 января в суде Нью-Йорка прошло первое заседание по делу Мадуро, которого США обвиняют в сговоре с целью «наркотерроризма» и поставок кокаина на территорию США, а также владении оружием. Супруги не признали вину, Мадуро заявил, что не видел обвинительного заключения и считает себя военнопленным. Мадуро и Флорес не стали ходатайствовать об освобождении под залог.

Следующее заседание пройдет 17 марта.