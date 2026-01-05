 Перейти к основному контенту
Военные США захватили Мадуро⁠,
0

В США прошел первый суд по делу Мадуро. Спецэфир телеканала РБК

Спецэфир телеканала РБК о первом заседании суда по делу Мадуро
Сюжет
Военные США захватили Мадуро

В США, в суде в Нью-Йорке прошло первое заседание суда по делу президента Николаса Мадуро. Чем оно завершилось — в спецэфире телеканала РБК.

Мадуро на суде в США заявил о своей невиновности
Политика
Протестующие против ареста Николаса Мадуро, перед зданием федерального суда в Нью-Йорке

Николас Мадуро США суд
Николас Мадуро фото
Николас Мадуро
экс-президент Венесуэлы
23 ноября 1962 года
Материалы по теме
Судья обязал Мадуро явиться в суд 17 марта для проведения слушаний
Политика
Жена Мадуро заявила в суде США о своей невиновности
Политика
Cуд согласился на встречу Мадуро с консульскими работниками Венесуэлы
Политика
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
На броневике с кортежем: как Мадуро привезли и увезли из суда. Видео Политика, 21:36
Россиянина второй раз подряд признали лучшим игроком недели в НХЛ Спорт, 21:35
Власти Венесуэлы приказали полиции найти причастных к операции США Политика, 21:34
В наручниках и тюремной футболке: первый суд над Мадуро. Фоторепортаж Политика, 21:10 
Первое заседание суда над Мадуро в США. Главное Политика, 21:02
В США прошел первый суд по делу Мадуро. Спецэфир телеканала РБК Политика, 21:00
Судья обязал Мадуро явиться в суд 17 марта для проведения слушаний Политика, 20:41
Жена Мадуро заявила в суде США о своей невиновности Политика, 20:38
Cуд согласился на встречу Мадуро с консульскими работниками Венесуэлы Политика, 20:37
Мадуро будет защищать адвокат, который помог выйти из тюрьмы Ассанжу Политика, 20:31
Будущее с поставкой: зачем инвестору фьючерсы на акции #всенабиржу!, 20:30
Клуб НХЛ «Сент-Луис» продлил контракт с российским нападающим Спорт, 20:27
Мадуро на суде заявил, что остается президентом Венесуэлы Политика, 20:26
Мадуро на суде в США заявил о своей невиновности Политика, 20:19