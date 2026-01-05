Reuters увидело признак прорыва жесткой блокады Венесуэлы со стороны США

Около дюжины судов с венесуэльской нефтью покинули страну с начала 2026 года с отключенными транспондерами, сообщило Reuters. При этом еще в декабре власти США объявили блокаду подсанкционных танкеров

Фото: Juan Carlos Hernandez / Reuters

Порядка 12 танкеров, загруженных венесуэльской сырой нефтью и нефтепродуктами, покинули страну с начала 2026 года с отключенными транспондерами. Это произошло на фоне американской блокады, сообщило Reuters со ссылкой на документы и отраслевые источники, включая TankerTrackers.com.

Все суда, о которых идет речь, находятся под санкциями. Большая часть из них — супертанкеры, которые обычно перевозят нефть. Так, минимум четыре судна покинули прибрежные воды Венесуэлы 3 января. Они сделали короткую остановку вблизи морской границы страны и отправились дальше. Суда засекли с помощью спутниковых снимков. По данным Reuters, власти Венесуэлы разрешили им выйти в море с отключенными транспондерами. "Эти передвижения свидетельствуют о возможном прорыве жесткой блокады", - пишет Reuters.

В середине декабря 2025 года президент США Дональд Трамп объявил блокаду всех попавших под санкции нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу или из нее. Власти республики он обвинил в «краже американских активов», нефти и земли. По его словам, правительство Николаса Мадуро использовало доходы от месторождений для «наркотерроризма, торговли людьми, убийств и похищений».

В ночь на 3 января США нанесли массированные удары по Венесуэле. В ходе операции «Абсолютная решимость», которая продлилась 2 часа 20 минут, американский спецназ захватил и вывез из страны в Штаты Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Президента и первую леди намерены судить по обвинению в «наркотерроризме», контрабанде наркотиков и хранении оружия.

Каракас счел вторжение со стороны США военной агрессией и объявил чрезвычайное положение. МИД России осудил действия Штатов, отметив, что предлоги, приведенные для обоснования вторжения, несостоятельны.