Орбан отказался сравнивать события в Венесуэле с российской операцией

Военная операция России на Украине и американская операция в Венесуэле слишком разные по политическому контексту и правовой основе, считает венгерский премьер Виктор Орбан. Он отказался от их сравнения, отметив, что это опасно

Виктор Орбан (Фото: Michaela Rehle / Reuters)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан счел неправильным сравнение российской военной операции на Украине и операции США в Венесуэле, передало издание Origo.

«Любые сравнения опасны, поэтому я не хотел бы в них углубляться», — сказал политик, отвечая на вопрос журналистов.

Орбан добавил, что эти операции слишком разные по политическому контексту и правовой основе.

США нанесли массированные удары по Венесуэле в ночь на 3 января по местному времени. Операция, получившая название «Абсолютная решимость», продолжалась 2 часа 20 минут. В результате из страны в Штаты вывезли президента Николаса Мадуро и первую леди Силию Флорес. Американские власти обвинили их в «наркотерроризме», контрабанде оружия и хранении наркотиков.

Каракас счел действия США военной агрессией. В стране было введено чрезвычайное положение. Российский МИД осудил действия Штатов и отметил, что Венесуэле необходимо гарантировать право самостоятельно определять судьбу без внешнего вмешательства.