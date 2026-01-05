 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Минобороны Молдавии пообещало отказаться от автоматов Калашникова

Глава Минобороны Молдавии Носатый анонсировал переход армии с АК на оружие НАТО
Часть подразделений Вооруженных сил Молдавии уже отказались от автоматов Калашникова, планируется окончательный переход на оружие НАТО, заявил Анатолий Носатый. Согласно Конституции республики, она имеет нейтральный статус
Фото: MDNationalArmy / Telegram
Фото: MDNationalArmy / Telegram

Вооруженные силы Молдавии откажутся от автоматов Калашникова в пользу оружия, используемого в странах НАТО, заявил в эфире Moldova 1 министр обороны республики Анатолий Носатый.

«Цель обеспечения оперативной совместимости является неотъемлемой частью модернизации Вооруженных сил [Молдовы], и мы окончательно перейдем на вооружение, используемое на Западе, на калибр НАТО, что даст нам доступ к логистической базе, боеприпасам, запасным частям. Мы сделаем это постепенно. Четыре или пять подразделений уже отказались от автоматов Калашникова: полк Генерального штаба, Военная академия», — сказал он (цитата по CNN).

Автоматы Калашникова (АК) — стрелковое оружие, разработанное советским конструктором Михаилом Калашниковым. В 1949 году АК-47 (7,62-мм автомат Калашникова образца 1947 года) поступили на вооружение армии СССР. Позднее он попал в «Книгу рекордов Гиннеса» как самое распространенное в мире стрелковое оружие.

Носатый также назвал приоритетным элементом оснащения армии беспилотники, а обучение управлению ими пообещал сделать обязательным для всего военного персонала. «Следует понимать, что используемые в настоящее время беспилотники различаются по размерам», их сложнее идентифицировать, подчеркнул он.

По его словам, Кишинев ускорил закупку высокопроизводительного оборудования для мониторинга нарушений воздушного пространства. «Следующий радар будет поставлен в начале следующего года, к концу первого полугодия мы планируем ввести его в эксплуатацию. Мы сможем обнаруживать более мелкие объекты, такие как беспилотники», — уточнил министр обороны Молдавии.

Захарова отвергла обвинения Молдавии из-за прилета неизвестных БПЛА
Политика
Мария Захарова

Носатый отметил, что модернизация Вооруженных сил республики происходит за счет европейских фондов в размере более €100 млн и «беспрецедентного внутреннего финансирования».

В Конституции Молдавии закреплен ее нейтральный статус. Однако с 1994 года республика сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального партнерства. Президент Молдавии Майя Санду неоднократно говорила о стремлении присоединиться к Евросоюзу и НАТО. На данный момент ЕС предоставил Молдавии статус кандидата и объявил о начале переговоров о вступлении. Помимо прочего, республика стала первой страной, подписавшей оборонное соглашение с Евросоюзом в 2024 году.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия НАТО ЕС Молдавия АК-47 вооружение беспилотники Минобороны
