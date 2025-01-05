В 88 лет умер бывший премьер-министр Греции Костас Симитис. Его госпитализировали утром без сознания, попытки реанимации оказались безуспешны. В стране объявили четырехдневный траур

Костас Симитис (Фото: imago stock&people / Global Look Press)

Бывший премьер-министр Греции и инициатор присоединения страны к экономическому и валютному союзу ЕС Костас Симитис умер в возрасте 88 лет, передает Kathimerini.

Как уточняет Афинское Македонское агентство новостей, утром 5 января его без сознания доставили из загородного дома в больницу в городе Коринф. Медики зафиксировали смерть политика после безуспешных попыток реанимации.

В Греции объявлен четырехдневный национальный траур.

Симитис родился 23 июня 1936 года в Пирее. Его отец Георгиос был членом левого «правительства» сопротивления во время немецкой оккупации, мать Фани — активной феминисткой, старший брат Спирос — известным ученым-юристом в Германии, специализирующимся на защите данных, пишет Bloomberg. Симитис окончил Марбургский университет в Германии и Лондонскую школу экономики и политических наук, преподавал право в Афинском университете.

В 1974 году он стал одним из основателей партии «Всегреческое социалистическое движение» (ПАСОК), позднее был министром сельского хозяйства (1981-1985), министром национальной экономики (1985-1987) и министром промышленности и торговли (1993-1995). С 18 января 1996 года по 10 марта 2004 года занимал должность премьер-министра Греции, за это время добился присоединения страны к экономическому и валютному союзу ЕС, включения Кипра в Евросоюз и получения права на проведение Олимпийских игр в Афинах (2004).

За пять месяцев до Олимпиады он покинул пост председателя ПАСОК из-за внутренних противоречий по поводу пенсионной реформы и отказался участвовать в выборах, чтобы не потерпеть поражение от консерваторов. Симитис покинул греческий парламент в 2009 году, чему предшествовало его предупреждение о введении Международным валютным фондом (МВФ) экономических мер в отношении Греции из-за плохого финансового управления, отмечает Bloomberg. Спустя год греческое правительство приняло по требованию Европейского центрального банка, Еврокомиссии и МВФ программу жесткой экономии и было вынуждено пойти на непопулярные меры для сокращения расходов и повышения доходов бюджета. По итогам 2010 года ВВП страны упал на 5,4%.

В тот же период правительство Симитиса оказалось в центре политического скандала, связанного с подкупом чиновников немецкой компанией Siemens. Последняя стремилась беспрепятственно получить госконтракты на работы по переводу телефонной сети на цифровой формат, созданию коммуникационных систем для армии и обеспечению наблюдения на Олимпиаде. Следствие оценивало общую сумму взяток в €100 млн. Спецкомиссия греческого парламента по расследованию этого скандала сочла, что бюджету был нанесен ущерб в €2 млрд. Суд признал виновными 22 из 54 фигурантов, которым вменяли легализацию незаконных доходов и отмывание денег. Siemens пообещала выплатить Греции €170 млн за урегулирование скандала, €90 млн — для «содействия мерам против коррупции и улучшения государственного управления», списать €80 млн задолженности по своим контрактам и инвестировать в страну €100 млн в течение года.

У Симитиса остались жена Дафна, с которой он прожил 60 лет, и две дочери.