Коалиция США подтвердила атаку на свои базы в Ираке

Военнослужащие не пострадали в результате нападения, однако оно может «повредить иракским гражданским лицам», заявили в коалиции. По данным военных, за последние два месяца базы были атакованы 13 раз

Возглавляемая США коалиция подтвердила данные о двух атаках вблизи иракских баз, на которых располагаются ее силы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление военных.

Там сообщили, что никто из военнослужащих не пострадал, однако обстрелы могут повредить иракским гражданским лицам. По словам представителя коалиции полковника Майлса Кэггинса, за последние два месяца базы подверглись нападению 13 раз.

Телеканал Al Arabiya ранее сообщил, что вечером 4 января две ракеты взорвались в районе базы ВВС Балад к северу от столицы. Этот аэродром используется американскими военными.

Reuters со ссылкой на данные полиции Багдада сообщал, что еще один из снарядов взорвался в особо охраняемой «зеленой зоне», на площади рядом с американским посольством. Агентство, ссылаясь на источники, также написало, что минометный снаряд взорвался в багдадском районе Аль-Джадирия, где находится ряд административных зданий. Кто именно осуществил атаку, не уточнялось.