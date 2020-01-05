В Сети появилось видео последствий ракетного обстрела в Багдаде

На Youtube-канале издания News Today Pk появилось видео из Багдада, где вечером 4 января взорвалось несколько ракет. Кадры также опубликованы в Twitter, в подписи к ним утверждается, что они сделаны возле отеля Rotana, которое находится недалеко от посольства США.

На записи видны разрушенное бетонное заграждение и поврежденные автомобили.

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