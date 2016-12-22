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Дональд Трамп обвинил Хиллари Клинтон в сговоре с Россией и ФБР
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Дональд Трамп обвинил Хиллари Клинтон в сговоре с Россией и ФБР
Выборы в США, 05 янв, 22:30
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Дональд Трамп обвинил Хиллари Клинтон в сговоре с Россией и ФБР
Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон вступила в сговор с ФБР и Россией, заявил Дональд Трамп. Ранее The Hill сообщило, что Минюст США изучает финансы Фонда Клинтонов и выясняет, что Хиллари обещала своим сторонникам за поддержку
Дональд Трамп и Хиллари Клинтон (Фото: Mike Blake / Reuters)

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter обвинил свою бывшую соперницу на президентских выборах и экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон в сговоре с «ФБР и Россией».

«Итак, теперь, когда ясно, что сообщения о моем сговоре с Россией оказались абсолютной ложью, единственный сговор, который существует — сговор Хиллари Клинтон с ФБР/Россией и лживыми мейнстримными медиа», — написал президент США.

Ранее издание The Hill сообщило о том, что в отношении Хиллари Клинтон начато новое расследование министерством юстиции США. По данным The Hill, ее подозревают в нарушении закона во время предвыборной кампании 2016 года — следователи выясняют, не обещала ли Клинтон политические преференции и должности людям, которые финансировали ее избирательную кампанию. Кроме того, ФБР проверяет деятельность Фонда Клинтонов на предмет соответствия налоговому законодательству США.

ФБР официально не комментировало расследование.

Трамп распустил комиссию по расследованию нарушений на выборах
Политика

Политические оппоненты Трампа с момента его избрания обвиняли его в сотрудничестве с Россией, а Москву — в попытке повлиять на результаты выборов в США.

Трамп, в свою очередь, неоднократно заявлял, что его соперница по выборам и ее сторонники сами тесно связаны с Россией. «Есть Тони Подеста (экс-глава избирательного комитета Клинтон. — РБК), который, как я понимаю, вместе с братом владеет компанией в России. Муж Клинтон выступал в России. Хиллари заключала урановую сделку с Россией», — рассказал он в апреле в интервью CBS.

О связах Хиллари Клинтон и Демократической партии США с Россией писал он и в своем Twitter.

​«Почему связи семьи Хиллари Клинтон и [партии] демократов с Россией не рассматриваются [общественностью], но при этом [все] обращают внимание на мои связи», — возмутился президент США в июне.

Москва ранее неоднократно опровергала, что поддерживает на выборах в США какого-либо из кандидатов.
 

Автор: Наталья Демченко.
Теги: ФБР , Хиллари Клинтон , Дональд Трамп , Выборы
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