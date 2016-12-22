Дональд Трамп обвинил Хиллари Клинтон в сговоре с Россией и ФБР

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон вступила в сговор с ФБР и Россией, заявил Дональд Трамп. Ранее The Hill сообщило, что Минюст США изучает финансы Фонда Клинтонов и выясняет, что Хиллари обещала своим сторонникам за поддержку

Дональд Трамп и Хиллари Клинтон (Фото: Mike Blake / Reuters)

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter обвинил свою бывшую соперницу на президентских выборах и экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон в сговоре с «ФБР и Россией».

«Итак, теперь, когда ясно, что сообщения о моем сговоре с Россией оказались абсолютной ложью, единственный сговор, который существует — сговор Хиллари Клинтон с ФБР/Россией и лживыми мейнстримными медиа», — написал президент США.

Ранее издание The Hill сообщило о том, что в отношении Хиллари Клинтон начато новое расследование министерством юстиции США. По данным The Hill, ее подозревают в нарушении закона во время предвыборной кампании 2016 года — следователи выясняют, не обещала ли Клинтон политические преференции и должности людям, которые финансировали ее избирательную кампанию. Кроме того, ФБР проверяет деятельность Фонда Клинтонов на предмет соответствия налоговому законодательству США.

ФБР официально не комментировало расследование.

Политические оппоненты Трампа с момента его избрания обвиняли его в сотрудничестве с Россией, а Москву — в попытке повлиять на результаты выборов в США.

Трамп, в свою очередь, неоднократно заявлял, что его соперница по выборам и ее сторонники сами тесно связаны с Россией. «Есть Тони Подеста (экс-глава избирательного комитета Клинтон. — РБК), который, как я понимаю, вместе с братом владеет компанией в России. Муж Клинтон выступал в России. Хиллари заключала урановую сделку с Россией», — рассказал он в апреле в интервью CBS.

О связах Хиллари Клинтон и Демократической партии США с Россией писал он и в своем Twitter.

​«Почему связи семьи Хиллари Клинтон и [партии] демократов с Россией не рассматриваются [общественностью], но при этом [все] обращают внимание на мои связи», — возмутился президент США в июне.

Москва ранее неоднократно опровергала, что поддерживает на выборах в США какого-либо из кандидатов.

