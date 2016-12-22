Трамп распустил комиссию по расследованию нарушений на выборах

Президент США Дональд Трамп распустил президентскую комиссию по расследованию фальсификаций на выборах президента США в 2016 году, которую сам же и сформировал в мае прошлого года. Соответствующий исполнительный указ опубликован на сайте Белого дома.

Как пишет The Washington Post, комиссия была создана после того, как президент США заявил, что проиграл кандидату от Демократической партии Хиллари Клинтон по числу голосов избирателей (но не выборщиков) из-за миллионов незаконно поданных и учтенных бюллетеней. С момента своего создания эта комиссия собиралась всего два раза, уточняет издание.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что есть «достаточно доказательств махинаций» на выборах, но добавила, что многие штаты отказались предоставить необходимые для работы комиссии данные по избирателям. По ее словам, Трамп также попросил Министерство внутренней безопасности США «определить дальнейшие действия» по вопросу о махинациях.

Комиссию возглавлял вице-президент Майк Пенс.

Дональд Трамп утверждал, что от 3 млн до 5 млн человек проголосовали на выборах 2016 года незаконно, не имея должной регистрации.