Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,54 57,30 EUR Нал. 70,05 68,39 USD Бирж. 57,22 -0,41 EUR Бирж. 68,84 -0,41 USD ЦБ. 57,60 -0,03 EUR ЦБ. 68,87 +0,08 EUR/USD 1,20 +0,00 BTC/USD Бирж. 14948,92 +618,94 MOEX 2152,97 +2,05% RTS 1183,06 +2,48% Brent 68,11 +0,19% DJIA 24922,68 +0,40% Nasdaq 7065,53 +0,84% FTSE 7671,11 +0,30%
Трамп распустил комиссию по расследованию нарушений на выборах
Лента новостей
Макрон анонсировал план по борьбе с фейковыми новостями в интернете 06:52, Политика В Вашингтоне озаботились психическим здоровьем Ким Чен Ына 06:11, Политика СМИ узнали о планах Трампа разрешить бурение в Атлантике и Арктике 05:05, Бизнес На трассе в ХМАО восстановили движение после ДТП с 10 погибшими 04:58, Общество Цена барреля нефти Brent превысила $68 впервые с 2015 года 04:28, Экономика СМИ рассказали подробности о личности расстрелявшего полицейских в Чечне 04:15, Политика Трамп распустил комиссию по расследованию нарушений на выборах 04:11, Политика В МИД Украины рассказали о назначении американских комплексов Javelin 03:35, Политика Манафорт подал в суд на спецпрокурора по «российскому делу» 03:00, Политика Муж Иванки Трамп согласился на ее возможное участие в президентской гонке 02:50, Политика В Дании украли самую дорогую бутылку водки в мире 02:15, Общество Власти Ирана объявили о провале «смуты» в стране 02:00, Политика Близ Нью-Йорка загорелся дом Билла и Хиллари Клинтон 01:18, Общество «Арсенал» отыгрался на последней минуте матча с «Челси» 00:57, Спорт США опровергли свою роль в массовых протестах в Иране 00:55, Политика СМИ узнали об уничтожении семи российских самолетов на базе в Хмеймиме 00:09, Политика В Москве отравились участвовавшие в новогодних мероприятиях артисты 03 янв, 23:55, Общество Гимн безрассудству: чем порадовать себя к Рождеству 03 янв, 23:47, РБК и Афимолл Сити Трамп назвал своего бывшего стратега «потерявшим рассудок» 03 янв, 23:37, Политика Последствия ДТП в ХМАО 03 янв, 23:25, Фотогалерея  МИД Германии объяснил требования к миротворческой миссии ООН в Донбассе 03 янв, 23:12, Политика Чемпионат Англии по футболу. «Арсенал» — «Челси». Онлайн 03 янв, 22:45, Спорт Премьер федеральной земли Германии отказался приветствовать солдат США 03 янв, 22:28, Политика Закат эры ПК: причины и следствия 03 янв, 21:57, РБК и Samsung Появились фото с места ДТП с десятью погибшими в ХМАО 03 янв, 21:57, Общество Глава МИД Германии усомнился в пользе от поставок летального оружия Киеву 03 янв, 21:43, Политика СБУ предупредила об «охоте» ФСБ на украинцев в России 03 янв, 20:55, Политика В Иране убили троих военных разведчиков 03 янв, 20:41, Политика
Трамп распустил комиссию по расследованию нарушений на выборах
Политика, 04:11
0
Трамп распустил комиссию по расследованию нарушений на выборах

Президент США Дональд Трамп распустил президентскую комиссию по расследованию фальсификаций на выборах президента США в 2016 году, которую сам же и сформировал в мае прошлого года. Соответствующий исполнительный указ опубликован на сайте Белого дома.

Как пишет The Washington Post, комиссия была создана после того, как президент США заявил, что проиграл кандидату от Демократической партии Хиллари Клинтон по числу голосов избирателей (но не выборщиков) из-за миллионов незаконно поданных и учтенных бюллетеней. С момента своего создания эта комиссия собиралась всего два раза, уточняет издание.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что есть «достаточно доказательств махинаций» на выборах, но добавила, что многие штаты отказались предоставить необходимые для работы комиссии данные по избирателям. По ее словам, Трамп также попросил Министерство внутренней безопасности США «определить дальнейшие действия» по вопросу о махинациях.

Комиссию возглавлял вице-президент Майк Пенс.

Дональд Трамп утверждал, что от 3 млн до 5 млн человек проголосовали на выборах 2016 года незаконно, не имея должной регистрации.

Теги: выборы президента США , Дональд Трамп , нарушения на выборах
Главное
СМИ узнали об уничтожении семи российских самолетов на базе в Хмеймиме Политика
Материалы по теме
Трамп назвал своего бывшего стратега «потерявшим рассудок» Политика
СМИ узнали о создании в США комиссии для проверки нарушений на выборах Политика
Советник Трампа заявил о доказательствах фальсификаций на выборах Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.