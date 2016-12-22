Кондолиза Райс напомнила о «темной стороне» российской политики

Германии и США необходимо выстраивать отношения с Москвой, не забывая, что у российской политики есть «темная сторона», заявила экс-госсекретарь США Кондолиза Райс в интервью немецкому изданию Cicero

Кондолиза Райс (Фото: Mian Khursheed / Reuters)

Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс считает, что сотрудничество с Россией необходимо продолжать, помня о «темной стороне» российской политики. Об этом она рассказала в интервью немецкому изданию Cicero.

По словам экс-дипломата, выстраивание отношений с Москвой должно стать общим приоритетом для Германии и США. «Общественное мнение в Германии часто настроено более дружелюбно к России, и многие немцы хотят видеть сближение двух стран», — считает Райс.

Она также отметила, что многие граждане Германии обеспокоены вмешательством России в выборы в США и ее попытками «повлиять на выборы в разных демократических странах».

«Мы должны продолжать искать области, где сотрудничество с Россией имеет смысл и не изолирует страну. Однако мы должны помнить о темной стороне российской политики. Я твердо убеждена в том, что Россия находится за пределами политики Путина, когда мы говорим о молодежи в России», — считает Райс.

По ее словам, необходимо также найти новые форматы взаимодействия с Сирией, так как сирийские беженцы ​продолжают оставаться проблемой для Иордании, Ливана, Турции и для ряда европейских стран.

Кондолиза Райс была госсекретарем США в администрации президента Джорджа Буша-младшего, с 2005 по 2009 год. В настоящее время она преподает политологию в Стэнфорде, а также является старшим научным сотрудником в Институте Гувера.

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