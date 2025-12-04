 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Отравление Скрипалей⁠,
0

В Британии Стерджес признали случайной жертвой покушения на Скрипалей

Сюжет
Отравление Скрипалей
Стерджес скончалась после контакта с жидкостью, содержащей «Новичок», пришло к выводу расследование в Британии. Там обвинили в произошедшем Россию. Москва отвергает обвинения в причастности к инциденту
Фото: Matt Cardy / Getty Images
Фото: Matt Cardy / Getty Images

Британка Дон Стерджес из Эймсбери, умершая в 2018 году после контакта с отравляющим веществом, стала случайной жертвой покушения в Солсбери на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, сообщил руководитель расследования причин смерти женщины, бывший судья Верховного суда Великобритании, лорд Энтони Хьюз, передает The Telegraph.

Как следует из доклада, представленного Хьюзом, Стерджес скончалась после контакта с жидкостью из флакона духов Nina Ricci, содержащей «Новичок». Выброшенный флакон женщине подарил ее бойфренд Чарли Роули. Сам он тоже пострадал, но выжил. Инцидент в Эймсбери произошел спустя несколько месяцев после событий в Солсбери, оба города находятся недалеко друг от друга.

Хьюз повторил прошлые обвинения Великобритании, что к отравлению причастна Москва. Одновременно с обнародованием доклада МИД Великобритании объявил о санкциях в отношении ГРУ и 11 лиц, «стоящих за спонсируемой российским государством враждебной деятельностью, включая тех, кто работал на ГРУ». В МИД Британии вызвали посла России Андрея Келина.

Под названием ГРУ военная разведка действовала до 2010 года, когда была переименована в Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил (ГУ Генштаба).

Москва неоднократно опровергала причастность к покушению на Скрипалей. Российское посольство в 2023 году обвинило Лондон в «фабрикации» произошедшего в Солсбери в рамках подготовки конфронтации с Москвой, «которая ныне на Украине перешла в военно-политическую плоскость». Комментируя результаты нового расследования, официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что это «безвкусные байки из английского склепа».

Власти Великобритании утверждают, что исполнителями покушения на Скрипалей стали российские агенты Александр Петров и Руслан Боширов. В интервью главреду RT Маргарите Симоньян они заявили, что посещали Солсбери как туристы, чтобы посмотреть местный собор.

Экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль в 2006 году был осужден в России по обвинению в госизмене за шпионаж в пользу Великобритании. Летом 2010 года четверо россиян, в том числе Скрипаль, были обменяны на десять человек, которые обвинялись Вашингтоном в нелегальной разведдеятельности в пользу России. В Москву прилетели, в частности, Анна Чапман, Хуан Лазаро, Михаил Семенко.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Сергей Скрипаль отравление Великобритания санкции
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 декабря
EUR ЦБ: 89,9 (-0,69) Инвестиции, 18:20 Курс доллара на 5 декабря
USD ЦБ: 76,97 (-0,99) Инвестиции, 18:20
Мелания Трамп сообщила о воссоединении с семьями на Украине семи детей Политика, 18:30
МИД предупредил об ответе Лондону на санкции против ГРУ Политика, 18:21
В МИДе назвали байками обвинения во взломе устройства дочери Скрипаля Политика, 18:13
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 18:12
Финразведка назвала включение России в «черный» лист ЕС политизированным Финансы, 18:08
Число миллиардеров в мире в 2025 году увеличилось почти на 300 человек Бизнес, 18:07
Моди опубликовал пост на русском языке и назвал Путина другом Политика, 18:06
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 8 декабря
Присоединиться
Пять рисков для здоровья водителей перед Новым годом. Предупреждение врачей Авто, 18:04
Биатлонист Латыпов выиграл спринт на этапе Кубка Содружества Спорт, 18:01
ЦБ опустил курс доллара ниже ₽77 впервые за 2,5 года Инвестиции, 18:01
Моноцентричность не в тренде: три района Москвы с особыми домами РБК и ГАЛС, 17:59
Пять причин эмоционального выгорания и как потушить этот пожар Образование, 17:56
МИД Британии вызвал посла России после доклада о смерти Стерджес Политика, 17:50
Число долларовых миллиардеров в мире выросло до нового рекорда Инвестиции, 17:49