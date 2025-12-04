Стерджес скончалась после контакта с жидкостью, содержащей «Новичок», пришло к выводу расследование в Британии. Там обвинили в произошедшем Россию. Москва отвергает обвинения в причастности к инциденту

Фото: Matt Cardy / Getty Images

Британка Дон Стерджес из Эймсбери, умершая в 2018 году после контакта с отравляющим веществом, стала случайной жертвой покушения в Солсбери на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, сообщил руководитель расследования причин смерти женщины, бывший судья Верховного суда Великобритании, лорд Энтони Хьюз, передает The Telegraph.

Как следует из доклада, представленного Хьюзом, Стерджес скончалась после контакта с жидкостью из флакона духов Nina Ricci, содержащей «Новичок». Выброшенный флакон женщине подарил ее бойфренд Чарли Роули. Сам он тоже пострадал, но выжил. Инцидент в Эймсбери произошел спустя несколько месяцев после событий в Солсбери, оба города находятся недалеко друг от друга.

Хьюз повторил прошлые обвинения Великобритании, что к отравлению причастна Москва. Одновременно с обнародованием доклада МИД Великобритании объявил о санкциях в отношении ГРУ и 11 лиц, «стоящих за спонсируемой российским государством враждебной деятельностью, включая тех, кто работал на ГРУ». В МИД Британии вызвали посла России Андрея Келина.

Под названием ГРУ военная разведка действовала до 2010 года, когда была переименована в Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил (ГУ Генштаба).

Москва неоднократно опровергала причастность к покушению на Скрипалей. Российское посольство в 2023 году обвинило Лондон в «фабрикации» произошедшего в Солсбери в рамках подготовки конфронтации с Москвой, «которая ныне на Украине перешла в военно-политическую плоскость». Комментируя результаты нового расследования, официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что это «безвкусные байки из английского склепа».

Власти Великобритании утверждают, что исполнителями покушения на Скрипалей стали российские агенты Александр Петров и Руслан Боширов. В интервью главреду RT Маргарите Симоньян они заявили, что посещали Солсбери как туристы, чтобы посмотреть местный собор.

Экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль в 2006 году был осужден в России по обвинению в госизмене за шпионаж в пользу Великобритании. Летом 2010 года четверо россиян, в том числе Скрипаль, были обменяны на десять человек, которые обвинялись Вашингтоном в нелегальной разведдеятельности в пользу России. В Москву прилетели, в частности, Анна Чапман, Хуан Лазаро, Михаил Семенко.