МИД Британии вызвал посла России после доклада о смерти Стерджес
МИД Великобритании вызвал посла России Андрея Келина после публикации итогов расследования смерти британки Дон Стерджес, которая скончалась спустя несколько месяцев после покушения на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в 2018 году, говорится в сообщении британского правительства.
Из результатов расследования, которое провел бывший судья Верховного суда, лорд Энтони Хьюз, следует, что Стерджес из Эймсбери в 2018 году стала случайной жертвой покушения на Скрипалей в Солсбери. Выброшенный флакон с духами, содержащими «Новичок», нашел и подарил ей бойфренд. Мужчина тоже пострадал, но выжил, пишет The Telegraph со ссылкой на доклад. Города Солсбери и Эймсбери находятся неподалеку друг от друга.
МИД Великобритании вновь обвинил в произошедшем Россию и потребовал ответа на выводы расследования по делу Стерджес. Москва ранее отвергала все обвинения в причастности к отравлению Скрипалей. Российское посольство в 2023 году обвинило Лондон в «фабрикации» произошедшего в Солсбери в рамках подготовки конфронтации с Москвой, «которая ныне на Украине перешла в военно-политическую плоскость».
Одновременно с обнародованием доклада правительство Великобритании объявило о санкциях в отношении ГРУ и 11 лиц, «стоящих за спонсируемой российским государством враждебной деятельностью, включая тех, кто работал на ГРУ». Москва не признает нелегитимные санкции, «вводимые под надуманными предлогами в обход СБ ООН», и оставляет за собой право на ответные меры, сказала ТАСС официальный представитель МИДа Мария Захарова.
