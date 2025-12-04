Лондон вновь обвинил Россию в причастности к покушению на Скрипалей, случайной жертвой которого, как утверждается в материалах нового расследования, стала британка Дон Стерджес из Эймсбери. Москва все обвинения отвергает

Андрей Келин (Фото: Илья Дмитрячев / ТАСС)

МИД Великобритании вызвал посла России Андрея Келина после публикации итогов расследования смерти британки Дон Стерджес, которая скончалась спустя несколько месяцев после покушения на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в 2018 году, говорится в сообщении британского правительства.

Из результатов расследования, которое провел бывший судья Верховного суда, лорд Энтони Хьюз, следует, что Стерджес из Эймсбери в 2018 году стала случайной жертвой покушения на Скрипалей в Солсбери. Выброшенный флакон с духами, содержащими «Новичок», нашел и подарил ей бойфренд. Мужчина тоже пострадал, но выжил, пишет The Telegraph со ссылкой на доклад. Города Солсбери и Эймсбери находятся неподалеку друг от друга.

МИД Великобритании вновь обвинил в произошедшем Россию и потребовал ответа на выводы расследования по делу Стерджес. Москва ранее отвергала все обвинения в причастности к отравлению Скрипалей. Российское посольство в 2023 году обвинило Лондон в «фабрикации» произошедшего в Солсбери в рамках подготовки конфронтации с Москвой, «которая ныне на Украине перешла в военно-политическую плоскость».

Одновременно с обнародованием доклада правительство Великобритании объявило о санкциях в отношении ГРУ и 11 лиц, «стоящих за спонсируемой российским государством враждебной деятельностью, включая тех, кто работал на ГРУ». Москва не признает нелегитимные санкции, «вводимые под надуманными предлогами в обход СБ ООН», и оставляет за собой право на ответные меры, сказала ТАСС официальный представитель МИДа Мария Захарова.