Европейские лоукостеры приготовились к возвращению на Украину

Сюжет
Военная операция на Украине
О готовности к полетам заявили Ryanair, Wizz Air и EasyJet. Источниками спроса, по версии перевозчиков, могут стать возвращение беженцев, прибытие участников восстановительных работ и так называемый туризм катастроф
Фото: Chris J Ratcliffe / Getty Images
Фото: Chris J Ratcliffe / Getty Images

На фоне переговоров о мирном урегулировании европейские бюджетные авиакомпании стали готовиться возобновить перевозки на Украину, пишет Financial Times. О готовности к полетам изданию сообщили три перевозчика: ирландская Ryanair, венгерская Wizz Air и британская EasyJet.

Ryanair заявила, что может возобновить полеты в течение двух недель после заключения мирного соглашения. «Мы начнем продавать билеты на самолет в течение двух недель, вопрос только в том, когда будет безопасно летать», — заявил гендиректор лоукостера Эдди Уилсон.

Wizz Air при тех же условиях планирует в течение двух лет разместить на Украине 15 самолетов, а через семь лет увеличить их число до 50. «У нас есть такие планы, и как только воздушное пространство откроется, восстановим свою деятельность очень быстро», — сообщил FT гендиректор Wizz Air Йожеф Варади.

EasyJet до начала боевых действий не выполняла рейсы в республику, но теперь изучает возможность открыть сообщение. Гендиректор Кентон Джарвис заявил, что страна может стать «крупнейшим строительным проектом Европы», а люди «захотят вернуться домой, когда будет безопасно». «Сейчас это недостающая часть Европы», — сказал он.

Зеленский рассказал о подготовке новой встречи в США по мирному плану
Политика
Владимир Зеленский

По оценкам гендиректора Wizz Air, полеты на Украину будут пользоваться спросом не только из-за возвращения покинувших страну граждан и прибытия участников восстановительных работ. Он также предсказал волну так называемого туризма катастроф. «Когда пала Берлинская стена, миллионы людей поехали увидеть это», — пояснил Варади.

После начала боевых действий Управление по безопасности полетов Евросоюза рекомендовало авиакомпаниям воздержаться от полетов в воздушном пространстве Украины. Евросоюз также ввел запрет на полеты российских самолетов над всей его территорией. Со ссылкой на данные авиационного консалтингового агентства Cirium FT пишет, что в 2021-м на Украину прилетело около 10,8 млн человек. Пиком авиаперевозок стал 2019 год, когда в страну прибыло около 15 млн пассажиров.

Теги
Милена Костерева Милена Костерева
Украина лоукостеры wizz air Ryanair EasyJet
