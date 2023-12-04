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Политика ,  
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Финские пограничники не нашли нелегалов в товарных поездах из России

Финская таможня: признаков нелегалов в товарных поездах из России нет
Единственный открытый пункт на границе с Финляндией — Вайниккала (Бусловская), через который идут грузовые поезда. ТАСС ранее сообщил, что товарные составы начали проверять на нелегалов, которые могут прятаться между вагонами
Фото: IMAGO / Lauri Heino / ТАСС
Фото: IMAGO / Lauri Heino / ТАСС

Финские пограничники не обнаружили «признаков» нелегальных пассажиров в товарных поездах, следующих из России, сообщили РБК в погранслужбе страны.

«Что касается нелегальных пассажиров в грузовых поездах, то на нашей стороне финская пограничная служба не обнаружила признаков подобных явлений», — заявили в службе.

В конце прошлой недели ТАСС с ссылкой на правоохранительные органы сообщил, что грузовые железнодорожные составы, следующие в Финляндию, начали проверять на наличие нелегальных пассажиров. Источник агентства заявил, что нелегалы «теоретически могут спрятаться между вагонами или иным способом», и добавил, что раньше потребности усиленно проверять грузовые составы не было.

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Фото:Петр Ковалев / ТАСС

В финской погранслужбе в ответ на запрос РБК также напомнили, что единственным открытым пунктом пересечения сухопутной границы между Финляндией и Россией является железнодорожный пункт Вайниккала (с российской стороны находится станция Бусловская). Там всегда присутствует финская пограничная служба, «когда есть движение». Другие подробности пограничного контроля в службе привести не смогли, поскольку эта информация засекречена.

Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо объявил о закрытии всех пунктов пересечения границы с Россией с 30 ноября до 13 декабря. Финские власти решили это сделать в связи с наплывом мигрантов с Ближнего Востока и из Африки. По информации финских пограничников, российские коллеги пропускали беженцев на приграничную территорию без шенгенской визы. В Москве заявили, что российские пограничники выполняют служебные инструкции и пропускают тех, у кого есть нужные документы.



 

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Виктория Хабарова Виктория Хабарова, Юлия Волкова Юлия Волкова
нелегалы Финляндия поезда товарный поезд пограничники

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