Финские пограничники не нашли нелегалов в товарных поездах из России

Единственный открытый пункт на границе с Финляндией — Вайниккала (Бусловская), через который идут грузовые поезда. ТАСС ранее сообщил, что товарные составы начали проверять на нелегалов, которые могут прятаться между вагонами

Фото: IMAGO / Lauri Heino / ТАСС

Финские пограничники не обнаружили «признаков» нелегальных пассажиров в товарных поездах, следующих из России, сообщили РБК в погранслужбе страны.

«Что касается нелегальных пассажиров в грузовых поездах, то на нашей стороне финская пограничная служба не обнаружила признаков подобных явлений», — заявили в службе.

В конце прошлой недели ТАСС с ссылкой на правоохранительные органы сообщил, что грузовые железнодорожные составы, следующие в Финляндию, начали проверять на наличие нелегальных пассажиров. Источник агентства заявил, что нелегалы «теоретически могут спрятаться между вагонами или иным способом», и добавил, что раньше потребности усиленно проверять грузовые составы не было.

В финской погранслужбе в ответ на запрос РБК также напомнили, что единственным открытым пунктом пересечения сухопутной границы между Финляндией и Россией является железнодорожный пункт Вайниккала (с российской стороны находится станция Бусловская). Там всегда присутствует финская пограничная служба, «когда есть движение». Другие подробности пограничного контроля в службе привести не смогли, поскольку эта информация засекречена.

Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо объявил о закрытии всех пунктов пересечения границы с Россией с 30 ноября до 13 декабря. Финские власти решили это сделать в связи с наплывом мигрантов с Ближнего Востока и из Африки. По информации финских пограничников, российские коллеги пропускали беженцев на приграничную территорию без шенгенской визы. В Москве заявили, что российские пограничники выполняют служебные инструкции и пропускают тех, у кого есть нужные документы.