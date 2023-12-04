Экс-генсек НАТО оценил экономический ущерб от конфликта на Тайване

Андерс Фог Расмуссен призвал ЕС последовать примеру США и выступить с решительной поддержкой Тайваня. Он указал, что цена этого конфликта будет в несколько раз выше, чем у конфликтов на Украине и на Ближнем Востоке

Андерс Фог Расмуссен (Фото: Wiktor Dabkowski / Zuma / ТАСС)

Конфликт между Китаем и Тайванем может поставить под угрозу экономическую деятельность на сумму более $2 трлн, что в несколько раз выше, чем у конфликтов на Украине и на Ближнем Востоке. Об этом в колонке для Financial Times (FT) рассказал экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.

Фог Расмуссен назвал Тайвань «маяком свободы» в регионе, который резко контрастирует со все более агрессивным Китаем. По его словам, лидерам западных стран не следует игнорировать «военные провокации» Китая, поскольку изменение статус-кво на Тайване «подорвет ценности и стратегические интересы ЕС».

«Военная эскалация в Тайваньском проливе приведет к экономическому хаосу. Более 60% мировой морской торговли проходит через Южно-Китайское море. Начало серьезного конфликта там вызовет потрясение по всему миру», — заявил экс-генсек.

Он уточнил, что конфликт в Тайваньском проливе может поставить под угрозу экономическую деятельность на сумму более $2 трлн и в случае успеха Китая экономику Европы ждут небывалые потрясения. «Тайвань производит более 60% мировых полупроводников и около 90% самых современных. Если бы Пекин контролировал это производство, он бы задушил мировую экономику, поставив европейские правительства и фирмы в положение слабости. Мечты лидеров ЕС о большей стратегической автономии от Китая разлетятся в клочья», — пишет Фог Расмуссен.

Бывший генсек НАТО призвал ЕС сделать приоритетом предотвращение военной эскалации в регионе. В пример он привел США, которые уже усилили военную поддержку Тайваня, а президент Джо Байден выразил готовность защищать остров в случае нападения.

«На этой неделе лидеры ЕС должны четко и в один голос заявить, что любая попытка Китая изменить статус-кво на Тайване силой будет иметь огромную цену. Недвусмысленность с Си по поводу Тайваня может сделать несколько дней в Пекине более неприятными, но молчание обойдется Европе в долгосрочной перспективе гораздо дороже», — заключил датский политик.

Тайвань отделился от континентальной части Китая в 1949 году, власти острова не признают коммунистический Китай легитимным. Пекин считает Тайвань своей отколовшейся провинцией, в то время как Тайбэй отвергает модель «Одна страна — две системы», предложенную КНР.



В «Белой книге», где изложена национальная оборонная стратегия, Китай не исключал силового решения тайваньского вопроса в случае отсутствия продвижения мирных усилий, направленных на воссоединение. В частности, такое решение может быть принято при возможном вмешательстве внешних сил и тех, кто поддерживает независимость островного государства.

Власти Китая не раз говорили о решимости противостоять сепаратизму Тайваня. После слов представителя Демократической прогрессивной партии Тайваня (ДПП) Лай Циндэ в августе о том, что Тайваню не нужно объявлять о независимости, поскольку он уже является суверенным государством, в Пекине предупредили о решительных мерах против сепаратизма. В ЦК Компартии Китая также сочли, что ДПП готова выступать в качестве «пешки антикитайских сил США для подавления Пекина».



Вашингтон официально признает суверенитет Китая над Тайванем, но предупреждает, что если Пекин решится на вариант захвата острова, то США помешают этому. Глава Совета национальной безопасности острова Веллингтон Ку в середине ноября заявил, что Китай вряд ли сможет осуществить военное вторжение на Тайвань в ближайшие несколько лет.