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Политика ,  
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Оппозиция на Украине заявила об обыске в приемной Медведчука
В партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» назвали действия СБУ «политической расправой и местью». Представитель СБУ заявила, что в офисе Виктора Медведчука проводился не обыск, а другие следственные действия
Виктор Медведчук (Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости)

Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыск в здании, где находится приемная председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и еще четверых депутатов Верховной рады от той же партии, говорится в поступившем в РБК заявлении оппозиции.

«От угроз и шантажа Зеленский и его карманные так называемые правоохранительные органы перешли к реальным действиям. Власть использует Службу безопасности Украины для преследования народных депутатов по политическим мотивам, тем самым осуществляя моральный террор в отношении оппозиции», — говорится в документе.

В партии, контролирующей 44 места в Верховной раде Украины, связали обыск со слежкой за ее депутатами, которую, по данным оппозиции, вела та же СБУ, выполняющая поставленные властью задачи «в худших традициях полицейского государства». Формальной причиной названы следственные действия в отношении «Шторма» — организации, которая официально обеспечивает охрану офиса и народных депутатов партии.

В «Оппозиционной платформе — За жизнь» сообщили, что расценивают действия СБУ как «политическую расправу и месть» за то, что ее депутаты выступают за мирное урегулирование конфликта на Донбассе и защищают конституционные права и свободы украинских граждан.

Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская заявила «РБК Украина», что в офисе Медведчука проводился не обыск, а «другие следственные действия». Гитлянская отметила, что СБУ пока не может сказать, в рамках какого уголовного дела осуществляются эти мероприятия.

Авторы: Евгений Калюков, Полина Химшиашвили
Теги: Украина, СБУ, обыски
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