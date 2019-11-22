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Политика ,  
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Оппозиция на Украине заявила о слежке со стороны СБУ

Пресс-служба партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» сообщила о слежке и сборе конфиденциальной информации в отношении ряда депутатов Верховной партии сотрудниками СБУ. В партии утверждают, что объектами незаконной деятельности спецслужб стал в том числе глава политсовета партии Виктор Медведчук. Там подчеркнули, что все депутаты, в соответствии с их статусом, имеют иммунитет, и разрешение на привлечение их к уголовной ответственности должна давать Рада.

«Следовательно, осуществление в отношении них каких-либо оперативно-розыскных действий является незаконным и содержит признаки тяжких уголовных преступлений», — заключили в партии.

В «Оппозиционной платформе — За жизнь», заявили, что Государственное бюро расследований внесло в Единый реестр досудебных расследований сведения о совершении уголовных преступлений руководством и сотрудниками Службы безопасности Украины.

О слежке за депутатами партии Медведчука 12 ноября заявил украинский журналист Андрей Павловский. «Мои источники передали мне информацию и документы, которые говорят о том, что СБУ проводит негласные оперативные действия по отношению к депутатам от Оппозиционной платформы — За жизнь, в частности ответственными за их проведение определены два заместителя главы СБУ Александр Дублик и заместитель главы СБУ, генерал-майор Анатолий Калюжняк», — писал он в своем Facebook.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Украина, СБУ, уголовное дело
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