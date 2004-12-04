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В.Янукович: Не остается ничего, как побеждать
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В.Янукович: Не остается ничего, как побеждать
Политика, 04 дек 2004, 12:12
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В.Янукович: Не остается ничего, как побеждать
Премьер-министр Украины Виктор Янукович намерен участвовать в переголосовании второго тура президентских выборов, которое по решению Верховного суда состоится 26 декабря, сообщила пресс-секретарь В.Януковича Анна Германа.

По словам премьер-министра Украины, пятничное решение Верховного суда страны о переголосовании второго тура "было принято под большим политическим давлением". В то же время он подчеркнул, что ему "не остается ничего другого, как идти на выборы и побеждать".

После оглашения решения Верховного суда, устроившего оппозицию, появились предположения, что Виктор Янукович откажется от участия в повторном голосовании. В этом случае соперником Виктора Ющенко мог стать занявший третье место в первом туре лидер Социалистической партии Александр Мороз, который, кстати, поддержал оппозицию в ее требовании добиться отмены результатов выборов.

Между тем, многие специалисты предполагают, что решение Верховного суда означало фактическую победу Виктора Ющенко на выборах. Предполагается, что за время кризиса кандидат от "Нашей Украины" получил дополнительную поддержку в "спорных" регионах. С другой стороны, вряд ли оппозиция сможет заручиться голосами избирателей в восточных областях республики, негативно воспринявших события в Киеве и на западе страны.

Сторонники В.Януковича сразу после оглашения вердикта Верховного суда выразили недовольство повторением второго тура выборов, поскольку в запросе оппозиции подобного требования не было.

Поскольку переголосование второго тура не соответствует украинской конституции и является своеобразным изобретением местных политиков, Верховная рада должна утвердить поправки в избирательное законодательство.

Теги: Украина
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